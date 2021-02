Maroc: ces montagnes sans touristes

"Les quelques touristes de passage prennent des photos et passent leur chemin. Il m'arrive de rentrer chez moi sans avoir rien vendu", rapporte, inquiet, cet homme de 34 ans. A Ifrane, située à 1.800 mètres d'altitude et souvent surnommée "la petite Suisse" à cause de sa proximité avec un petit domaine comptant quelques pistes de ski, l'ambiance est tout autre le week-end.