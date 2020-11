On ne peut, pour l'instant, plus visiter de musées. La frustration est trop grande ? Voici des alternatives pour sustenter votre soif muséale et meubler des journées parfois trop mornes.

Visite virtuelle

Une folle envie de vous évader de votre salon ? Pourquoi ne pas se promener virtuellement dans l'un des magnifiques musées de Belgique. Le site du Museum Pass Musées en propose pas moins de huit sur son site. A découvrir ici.

On notera aussi le Smithsonian American Art Museum qui avec 'Beyond The Walls' propose de visiter le Smithsonian avec un casque VR. La visite est très réaliste et les plus grands chefs-d'oeuvre bénéficient de réalité augmentée. Par contre, il faut de l'espace pour déambuler à son aise.

Par ailleurs, d'autres institutions internationales se visitent en ligne et dont voici quelques exemples :

>> Le musée d'Orsay à Paris

>> Le British Museum de Londres

>> Musée Guggenheim à New York

>> Le musée Van Gogh à Amsterdam qui vous permet d'approcher au plus près de ses chefs d'oeuvres.

>> La Gallerie degli Uffizi de Florence ou l'on peut admirer la collection de la galerie des Offices avec La Primavera de Sandro Botticelli.

>> Pergamonmuseum de Berlin, le musée d'art babylonien et assyrien avec le Grand autel de Pergame.

>> Rijksmuseum à Amsterdam offre au visiteur numérique par la magie de Google Street View les oeuvres les plus célèbres des Pays-Bas.

Il ne s'agit là que de quelques exemples puisqu'il est possible de pénétrer dans plus de 2000 musées à travers le monde. A découvrir en cliquant ici.

Suivre son musée préféré en ligne

Certains musées sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux. Par exemple le Musée Van Gogh propose de chouettes vidéo sur YouTube alors que le Centre Pompidou propose lui des vidéos et podcast sur son facebook et même un jeu vidéo.

Vivez le Centre Pompidou en ligne depuis chez vous ! Et découvrez notre sélection de contenus sur l'art moderne et... Publiée par Centre Pompidou sur Lundi 2 novembre 2020

Le L.A. County Museum of Art (LACMA) est l'un des plus grand musée d'histoire de l'art des États-Unis et propose sur son Instagram des mèmes et des citations mélangés avec de l'art. Avec en prime des défis créatifs. Le musée d'Orsay est lui aussi présent de façon ludique sur instagram et poste chaque semaine ce que tel ou tel artiste aurait posté en ligne s'il avait vécu à notre époque. Enfin le Metropolitan Museum of Art de New York propose lui, entre autre choses très ludiques, des tutoriaux bricolage.

Faire vos propres oeuvres d'art ou les colorier

Que ferait Henri Matisse s'il était confiné ? Le London Drawing Group tente d'apporter une réponse lors de l'atelier "Painting with Scissors". Via un cours en ligne qui a lieu le 21 novembre, le collectif artistique londonien vous guide à travers le monde merveilleux du peintre français . Il vous aide aussi à créer vos propres oeuvres à l'aide de ciseaux, de papiers divers et de quelques matériaux naturels tels que des feuilles et des fleurs. Entre-temps, 2,2 millions de personnes ont déjà liké la chose sur Facebook.Painting with Scissors (Peindre avec des ciseaux) contribution gratuite).

Vous n'avez pas le talent pour peindre vos propres oeuvres arts ? Qu'importe, vous pouvez aussi mettre en couleur des monuments de l'art grâce au gratuit Art Coloring Book. On peut le faire en ligne ou imprimer pour le faire "en vrai".

Autre possibilité, l'album à colorier open source de 93 artistes belges que l'on peut télécharger ici.

Plant Fever, une exposition au CID, propose elle aussi des bricolages et des activités à travers de très jolies fiches à télécharger.

Un autre musée belge qui propose des activités en ligne est le Musée national de la Carte à jouer de Turnhout.

Se transformer en oeuvre d'art

On peut aussi se transformer en oeuvre d'art par la magie d'un filtre. Par exemple se métamorphoser en jeune fille à la perle. A découvrir en cliquant ici.

On peut aussi reproduire des oeuvres d'art avec ce que l'on a chez soi et rejoindre le groupe lancé lors de la première quarantaine avec #tussenkunstenquarantaine

.

Des jeux

La Belgique compte 4,2 millions de gameurs actifs nous dit Pass Musée. Des joueurs pour qui il existe des jeux basés sur des musées. Par exemple Mondo Museum, ou l'on va pouvoir construire son propre musée (sortie prévue pour cette année), ou encore Louvre - L'Ultime Malédiction ou l'on doit résoudre des énigmes pour faire avancer une enquête. On notera aussi Civilization V & VI, un jeu de stratégie ou l'on doit construire le Louvre ou l'Hermitage. On peut même y accrocher ses propres oeuvres d'art.

L'art façon puzzle

Pour fixer l'urinoir de Marcel Duchamp ou passer des heures à examiner les montres fondues de Salvador Dalí, il n'est vraiment pas nécessaire d'aller dans un musée. L'illustrateur belge Brecht Vandenbroucke a rassemblé les surréalistes les plus célèbres du monde en un puzzle. Découvrez le travail de Kahlo, Man Ray et Magritte, entre autres, sur ce puzzle de mille pièces. Ceci n'est pas un puzzle. Le rêve du surréalisme (18 euros).

Google propose aussi des puzzles d'art à faire en ligne à découvrir ici.

