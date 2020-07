L'accès à certaines plages d'Ostende sera de nouveau soumis à réservation pour quelques jours, indique la Ville lundi, en raison de l'affluence prévue et des mesures anti-coronavirus à faire respecter.

Vu les prévisions météorologiques des prochains jours, les vacanciers souhaitant fouler le sable de la Klein strand, la Groeistrand et la Groot strand seront tenus de réserver leur accès pour la période allant du jeudi 30 juillet jusqu'au dimanche 2 août au moins.

L'instauration de ce système vise à limiter l'accès à ces plages, qui sont les plus fréquentées de la ville côtière, à un maximum de 15.000 personnes par jour, afin de garantir le respect des mesures de distanciation physique. Entre le 18 et le 22 juillet, la Ville avait déjà exigé des visiteurs qu'ils s'inscrivent pour garantir leur entrée sur les plages.

Les inscriptions, gratuites, sont possibles à partir d'aujourd'hui via le site visitoostende.be/fr/bienprepare, via l'office du tourisme d'Ostende ou en appelant le numéro gratuit 0800/62.167. Elles garantissent l'accès à la plage avant 14h00.

Vu les prévisions météorologiques des prochains jours, les vacanciers souhaitant fouler le sable de la Klein strand, la Groeistrand et la Groot strand seront tenus de réserver leur accès pour la période allant du jeudi 30 juillet jusqu'au dimanche 2 août au moins. L'instauration de ce système vise à limiter l'accès à ces plages, qui sont les plus fréquentées de la ville côtière, à un maximum de 15.000 personnes par jour, afin de garantir le respect des mesures de distanciation physique. Entre le 18 et le 22 juillet, la Ville avait déjà exigé des visiteurs qu'ils s'inscrivent pour garantir leur entrée sur les plages. Les inscriptions, gratuites, sont possibles à partir d'aujourd'hui via le site visitoostende.be/fr/bienprepare, via l'office du tourisme d'Ostende ou en appelant le numéro gratuit 0800/62.167. Elles garantissent l'accès à la plage avant 14h00.