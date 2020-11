"Une ambiance de Noël chaleureuse pour les Namurois, pour les touristes, ainsi que pour ses commerçants", c'est ce que la capitale de la Wallonie ambitionne de créer avec le programme "Namur en lumière".

Puisque la crise sanitaire implique la suppression du marché de Noël, de la patinoire, du feu d'artifices de la Saint-Sylvestre, la Ville a réorienté sa réflexion. Elle a opté pour des mises en scènes visuelles différentes. "Namur sera mise en lumière au sens propre, mais aussi au figuré avec quelque chose d'innovant qui permet d'attirer l'attention", a précisé Mme Barzin.

Cela se traduit par un parcours artistique original dans le Centre-ville, créé par un collectif de créateurs namurois qui a remporté l'appel d'offres. Le parcours, ponctué d'éléments visuels, sonores et lumineux, compte 18 lieux et 13 mises en scène différentes, sur des bâtiments et des vitrines de commerces, dont 10 créations inédites et certaines interactives.

"Le visiteur peut ainsi déambuler comme il le souhaite au sein des quartiers pour admirer les différents sites afin d'éviter les regroupements de personnes interdits en cette période", a souligné l'échevine.

Par ailleurs, l'ambiance des fêtes se prolongera dans les rues décorées avec 450 sapins de Noël en bois de récupération devant les commerces le souhaitant, en plus de la centaine de sapins naturels.

Le projet "Eclats de rire", une expo photo sur le thème du rire et du sourire, s'étendra sur 400 mètres carrés, à commencer par les vitrines de l'Hôtel de ville. "

Du 11 décembre au 1er février, entre 16h00 et 22h00.

Puisque la crise sanitaire implique la suppression du marché de Noël, de la patinoire, du feu d'artifices de la Saint-Sylvestre, la Ville a réorienté sa réflexion. Elle a opté pour des mises en scènes visuelles différentes. "Namur sera mise en lumière au sens propre, mais aussi au figuré avec quelque chose d'innovant qui permet d'attirer l'attention", a précisé Mme Barzin.Cela se traduit par un parcours artistique original dans le Centre-ville, créé par un collectif de créateurs namurois qui a remporté l'appel d'offres. Le parcours, ponctué d'éléments visuels, sonores et lumineux, compte 18 lieux et 13 mises en scène différentes, sur des bâtiments et des vitrines de commerces, dont 10 créations inédites et certaines interactives."Le visiteur peut ainsi déambuler comme il le souhaite au sein des quartiers pour admirer les différents sites afin d'éviter les regroupements de personnes interdits en cette période", a souligné l'échevine.Par ailleurs, l'ambiance des fêtes se prolongera dans les rues décorées avec 450 sapins de Noël en bois de récupération devant les commerces le souhaitant, en plus de la centaine de sapins naturels.Le projet "Eclats de rire", une expo photo sur le thème du rire et du sourire, s'étendra sur 400 mètres carrés, à commencer par les vitrines de l'Hôtel de ville. " Du 11 décembre au 1er février, entre 16h00 et 22h00.