Dévorer croissants et culture, le programme idéal pour quelques jours dans la capitale française. Voici quelques suggestions pour mener à bien votre escapade culinaro-culturelle dans la Ville Lumière.

A la Grecque

Nouvelle adresse, déjà courue des Parisiens avides de nouveaux lieux, le Grand Café Athènes, sous-titré "Bistrot grec, café et cocktail", a pris lieu et place dans la jadis pittoresque rue du faubourg Saint Denis. L'endroit aux allures très françaises, propose une carte d'inspiration grecque, combo, semble-t-il, inédit à Paris. La cheffe, Chloé Monchalin, a retravaillé les recettes familiales tirées du livre de cuisine de sa grand-mère, grecque, pour en faire des petits plats à partager aux tables de ce Grand Café.

Grand Café d'Athènes, 54 rue du Faubourg Saint Denis, Paris 75010. grandcafedathenes.fr

La nourriture au Musée

Sur 650 m2 et à travers près de 400 objets et photos du quotidien ainsi que quelques installations, cette expo fait prendre conscience de la manière dont la nourriture façonne notre identité. On part donc à la découverte de nous-mêmes et des autres cultures, par le biais de ce que nous donnons à notre corps à manger, et les rites et croyances qui entourent ce geste. Habitude quotidienne, et nécessité physiologique, la nourriture est abordée par trois axes : le corps et la nourriture, les cultures de consommation et les façons de consommer la nature, chaque aspect étant développé dans une salle. Époque oblige, l'impact environnemental (le visiteur pourra par exemple dialoguer avec une vache sur les différents régimes alimentaires) et la question du genre de la nourriture sont aussi abordés. Manger, un geste banal passé à la moulinette du passé, du présent et du futur. Un copieux menu, avec vue sur le Tour Eiffel.

Je mange donc je suisdu 16 octobre 2019 au 1er juin 2020Musée de l'Homme, 17, place du Trocadéro, 75016 Paris. museedelhomme.fr

Poussez la petite porte rouge...

Si vous passez par la capitale française, poussez la fameuse petite porte rouge au fond du couloir du 60 rue Charlot, et pénétrez dans l'un des 50 meilleurs bars du monde selon le classement The World's 50 Best Bars. En effet, pour la 6e fois, The Little Red Door fait partie des bars élus. Ambiance cosy pour buveurs exigeants et amateurs éclairés de cocktails. Ici, chaque cocktail mis au point est associé à une expression en langue étrangère qui ne trouve pas d'équivalent en français, mais trouve son interprétation en saveurs. Une véritable expérience on vous dit.

The Little Red Door, 60 Rue Charlot, Paris 75003

Les expérimentations de Denis Brihat

Denis Brihat, Coquelicot fripé, 1994 Tirage argentique, virage à l'or, 30 x 40 cm BnF, Estampes et photographie © Denis Brihat

La Bibliothèque nationale de France consacre une exposition à Denis Brihat, grand photographe français, né en 1928, à qui l'on doit des séries d'expérimentations photographiques : les oignons, les coquelicots, les cerisiers, les tulipes, les kiwis, les arbres, les coeurs de fleurs, ou encore Sables. "Quand on voit ce qu'il parvient à faire, on a l'oeil transformé." Parole d'expert.

Denis Brihat Photographies, De la nature des choses, à la BnF, Quai François Mauriac, 75013 Paris. Jusqu'au 8 décembre.

Le Maître italien à l'honneur au Louvre

Il est évidemment interdit de se rendre à Paris dans les mois qui viennent sans rendre hommage au grand Léonard de Vinci. Le monde fête cette année le 500e anniversaire de sa mort, et Le Louvre, qui abrite celui qui est sans doute le plus célèbre de ses tableaux, organise comme il se doit une grande exposition, à ne rater sous aucun prétexte. Et pour cela, un conseil, réservez votre billet d'accès sur le site du musée.

Musée du Louvre, du 24 octobre au 24 février 2020.

Impressions d'opéra

Une autre exposition phare de l'automne à Paris est sans conteste celle d'Edgar Degas au Musée d'Orsay. Le peintre français de la fin du XIXe a fait de l'Opéra de Paris le point central de son travail, "sa chambre à lui" pour reprendre l'idée de Virginia Woolf. Pendant des dizaines d'années, il a exploré ces lieux - salle et scène, loges, foyer, salle de danse - ce microcosme peuplé de danseuses, chanteurs, musiciens de l'orchestre, spectateurs pour en faire la matière des ses expérimentations, aujourd'hui exposées au sein du très beau Musée d'Orsay. Pour observer un micro-univers parisien au coeur de Paris.

Musée d'Orsay, 1 rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris, jusqu'au 19 janvier 2020. Jusqu'au 19/01/2020, musee-orsay.fr

Bonbonnière

Paris ne manque pas d'endroits branchés, mais l'un des plus branchés du moment se nomme La Planque, et il est situé dans le très hype Xe arrondissement parisien, à quelques encablures de Belleville au nord et du canal Saint Martin au sud. Il y a fort à parier que vous passerez des nuits très sweet dans cette cachette, qui n'est autre qu'une ancienne confiserie.

Hôtel La Planque, 3 rue Arthur Groussier, 75010 Paris. laplanquehotel.com