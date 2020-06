Cet été, on reste en Belgique et on transforme ses vacances locales en voyage palpitant. Avec ces 8 gadgets dernier cri, c'est le paradis garanti.

Copier Yakari

La blague a bien fait rire les réseaux sociaux lorsque la Première ministre a annoncé que les kayaks pouvaient reprendre du service. Il n'empêche! C'est le compagnon idéal pour profiter pleinement des lacs et des rivières de nos contrées. En nomade des temps présents, on opte pour un modèle pliant d'Oru Kayak, qui s'est inspiré du monde des origamis pour ce nouveau design. Le "Inlet" - 3 mètres de longueur, 76 cm de largeur, 9 kg - est l'embarcation du genre la plus compacte, la plus rapide à assembler et la moins chère au monde. En trois minutes de montage, vous voilà prêt à pagayer... et une fois l'engin replié, vous pouvez facilement en mettre trois dans le coffre d'une voiture. A vous la Lesse et l'Amblève! L'utile et l'agréable se retrouvent dans cette curieuse VSSL Flask qui combine à la fois une lampe de poche puissante, une boussole, un décapsuleur et... une flasque avec verres à shots intégrés. Idéal pour les aventuriers qui aiment faire la fête! De plus, cet accessoire est indestructible, léger et étanche. Pour les campeurs et backpackers qui ne peuvent se passer de leur petit noir dès le matin, GSI Outdoors a développé un porte-filtre à café pliable extrêmement pratique. Ses bords en polypropylène translucide permettent de voir facilement le niveau atteint par la boisson. La forme du disque est conçue pour s'adapter aussi bien aux thermos qu'aux tasses et aux mugs. Après utilisation, l'ustensile se replie en un disque d'une hauteur de seulement 2,5 cm. La Shoal Tent de SmithFly se situe à mi-chemin entre la tente et le bateau gonflable. On la gonfle et on se laisse aller sur les flots. Le must: y passer la nuit, sous la voûte étoilée, en tanguant sur un étang ou un lac. Un bonheur qui a toutefois son prix... mais offre une expérience unique. L'été, c'est aussi la saison des cubis de vin. Mais si la box trouve facilement sa place à côté du barbecue familial, en escapade, cette boîte est nettement moins pratique... La solution: un Baggy Winecoat conçu par Jakob Wagner pour la marque de design danoise Menu, qui permet d'emmener son petit rosé en vadrouille, dans un sac avec anse. Par sécurité, le fond dispose même d'un renfort en caoutchouc. Parfait pour une journée au parc ou à la plage. Adepte de baignades en mer, dans un lac ou en piscine, voilà l'accessoire indispensable: le baffle flottant étanche! Le must absolu est le Wonderboom 2 d'Ultimate Ears, qui offre un son puissant et clair comme du cristal, tout en restant à la surface de l'eau. L'objet possède même une fonction Outdoor Boost, qui garantit la portée du son à l'extérieur. Cette couverture de pique-nique signée Matador tient, pliée, dans la paume d'une main. Elle est imperméable, légère et super compacte. Extrêmement pratique pour les campings, les escapades à la plage ou les randonnées, elle existe en version Ocean, écologique: pour chaque exemplaire vendu, les eaux sont débarrassées d'un pound (un peu moins de 500 g) de plastique, dans le cadre du projet Ocean CleanUp. C'est la panne sèche! En pleine nature, les gourdes sont vides et le soleil belge tape plus qu'à l'accoutumée... Qu'à cela ne tienne: avec la paille révolutionnaire LifeStraw, il est permis de s'abreuver dans les ruisseaux, lacs et rivières. L'accessoire élimine en effet 99,9999% des bactéries et parasites protozoaires et peut filtrer jusqu'à 1.000 litres. Mieux encore: en achetant ce produit, on contribue financièrement à l'approvisionnement en eau potable d'écoles en Inde et au Kenya.