Océan indien: Lamu, une île en pleine crise existentielle (en images)

Cette quiétude a attiré les touristes du monde entier vers ce port aux plus de 700 ans d'histoire, dont la vieille ville, avec ses maisons en roche corallienne et ses portes en bois sculptées, est classée au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2001. Carrefour commercial où se sont croisés Bantous, Arabes, Perses, Indiens et Européens, Lamu est "le plus ancien et le mieux préservé des lieux de peuplement swahilis en Afrique de l'Est" et un important centre de la culture islamique, selon l'Unesco.