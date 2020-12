Avec des clichés aussi beaux que poignants, l'Ocean Photography Awards nous offre un peu de douceur dans cette année mouvementée. La photo de deux pingouins veufs enlacés a particulièrement touché le coeur du public.

Une majestueuse baleine blanche semblant sortir tout droit des abysses, un ours polaire solitaire sur sa banquise, un groupe de raies mobula nageant dans les eaux claires... L'année 2020 a été riche en photographies animalières puissantes et exceptionnelles.

Mais une photo en particulier a semblé marquer les esprits. Le cliché de deux pingouins semblant se réconforter a été choisi comme l'un des lauréats des Ocean Photography Awards, dans la catégorie "Choix du public". La photo a été prise par Tobias Baumgaertner à Melbourne (Australie).

Un cliché qui illustre une histoire poignante : celle de deux manchots pygmées - une femelle âgée et un mâle plus jeune - qui, depuis la disparition de leur partenaire respectif, se rencontrent régulièrement, se réconfortent mutuellement et contemplent ensemble le paysage durant de nombreuses heures.

"Ce cliché est devenu un symbole d'unité et d'amour. Les temps sont durs pour beaucoup d'entre nous, c'est pourquoi je répète ce que j'ai écrit à l'époque : "Dans des moments comme celui-ci, les vrais chanceux sont ceux qui peuvent être avec la ou les personnes qu'ils aiment le plus". Ces deux petits êtres ont touché et réparé des coeurs brisés, apporté de la joie, de l'espoir et de l'amour dans vos vies", a commenté le photographe sur Instagram.

