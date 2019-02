Odette, un chatbot pour guider les touristes à Ostende

Toerisme Oostende a développé ces deux dialogueurs qui seront accessibles gratuitement via la messagerie Facebook Messenger. Un chatbot répond au nom d'Odette et aura pour mission d'aider les touristes tout au long de la journée et de les guider vers leur destination. Un deuxième agent conversationnel sera dédié au festival d'arts contemporain "The Crystal Ship". Il proposera un guide personnalisé aux amateurs.

Odette pourra répondre à toutes sortes de questions comme: "quelles sont les activités les plus chouettes à faire avec des enfants?" ou encore "où peut-on manger les meilleures croquettes de crevettes?". "Nous remarquons que de plus en plus de visiteurs nous apostrophent via Facebook et attendent une réponse rapide", ce qui sera désormais possible, commente Peter Craeymeersch, directeur de Toerisme Oostende.

Le chatbot est pour l'instant seulement disponible en néerlandais. Odette apprendra l'anglais à l'automne prochain pour pouvoir communiquer avec les touristes internationaux.