Reporté plusieurs fois pour cause de pandémie, Lanterna Magica ouvre ses portes ce vendredi dans le parc du Château de la Hulpe. Ce féerique parcours parsemé de surprises fait près de 2 kilomètres et plaira surtout aux plus jeunes.

Niché dans le splendide parc du château de la Hulpe, le parcours propose une balade féerique à la nuit tombée. Cachées dans la végétation, plusieurs oeuvres lumineuses surprennent les marcheurs au détour d'un chemin. Durant l'heure que dure la promenade, un fond sonore plonge les visiteurs dans une ambiance de conte.

Comme tout bon parcours lumineux, il n'est accessible qu'après le coucher du soleil. La majorité de cette promenade bien balisée se fait donc dans la pénombre. Si cela rajoute à la magie, il faut se méfier de certaines racines ou ronces. Les plus beaux arbres du parc servent de décors à des créations scintillantes.

On ne manquera pas l'arbre qui pleure des larmes de lumière et les impressionnants oeufs de dragon ou encore l'oeuvre qui s'illumine grâce à des citrons de Charles Kaisin. Au total, c'est près de cinquante personnes qui auront oeuvré en coulisse pour rendre cela possible.

Lanterna Magica est pour tout le monde, mais surtout pour les enfants. Si elle peut se faire avec une poussette, il va falloir parfois slalomer/secouer un peu. On évitera par contre les talons ou chaussures trop glissants. Et pour ceux qui auraient un petit creux : snacks et bonbons sont là, en profusion, à la sortie.

Le seul réel bémol de cette expérience sensorielle en plein air est le prix puisqu'il faut tout de même compter 16,5 euros pour les adultes et 13,5 euros pour les enfants entre 4 et 13 ans (c'est gratuit pour les moins de 4 ans).

Il faut aussi un Covid Safe ticket ou un test PCR négatif. Un test antigénique négatif de moins de 24 heures est aussi valable et il est possible de se faire tester sur place pour 12 euros par personne.

Lanterna Magica est ouvert du 31 octobre au 4 novembre 2021: tous les jours de 18h00 à 23h00. Du 5 novembre au 12 décembre 2021: du vendredi au dimanche de 17h30 à 23h00. Les 10 et 11 novembre 2021: de 17h30 à 23h00. Les réservations se font par tranche d'une demi-heure.

Les 20.000 personnes qui avaient déjà acheté un ticket ont pu reprogrammer leur visite.

