Piloter un avion n'a rien d'un "rêve de gosse". Je n'ai d'ailleurs jamais été excité à l'idée de monter à bord d'un machin où l'on est encore moins bien assis que sur la chaise pliable d'un spectacle de fin d'année scolaire. Mais pour le bon déroulement de cette rubrique, je me suis dit qu'il fallait tout essayer - à part, bien sûr, écouter un disque entier de Laurent Voulzy.

Direction l'avenue Louise bruxelloise donc, où l'entreprise française AviaSim vient d'ouvrir un simulateur flambant neuf. Premier bon point: l'accueil est bien plus agréable que dans un aéroport, c'est-à-dire qu'on ne me dévisage pas comme si j'avais planqué un faux tube de dentifrice dans mon sac. Mieux: l'instructeur prénommé Mathieu, déguisé en vrai pilote, prend le temps de répondre à chaque question. C'est vrai que le commandant de bord et le co-pilote n'ont pas le droit de manger le même repas? "Oui, c'est vra...