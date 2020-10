Le ministère des Affaires étrangères a annoncé mercredi de nouveaux changements dans les conseils aux voyageurs qui entreront en vigueur à partir de vendredi à 16h00.

L'île espagnole de Tenerife, qui était jusqu'à présent orange, est désormais en zone rouge.

Les Pays-Bas aussi sont presque entièrement colorés de rouge, avec l'ajout des provinces de la Frise, la Drenthe et Overijssel.

En France, les départements sont colorés d'orange ou de rouge.

On observe une situation similaire au Royaume-Uni.

En Suisse, Genève et Bâle deviennent une zone orange tandis qu'au Portugal, le nord et l'Algarve passent en zone rouge.

Un code de couleur orange signifie que le voyage est possible, mais les autorités belges conseillent une vigilance accrue. Un test Covid et une quarantaine ne sont pas obligatoires au retour en Belgique mais conseillés.

Un code couleur rouge signifie que les autorités belges déconseillent très fortement les voyages dans ces régions et qu'un test Covid et une quarantaine sont obligatoires au retour en Belgique.

L'ensemble des informations sont disponibles sur le site internet des Affaires étrangères.

Voici les codes couleur basés sur les informations COVID Rouge :- les voyages sont strictement déconseillés par les autorités belges ; ou - les autorités de ce pays interdisent les voyages non essentiels depuis la Belgique. Orange :- les autorités belges invitent à une vigilance accrue ; ou- les voyages sont possibles, mais les autorités de ce pays imposent aux voyageurs en provenance de Belgique un test COVID et/ou une quarantaine -> couleur orange clair. Vert : les voyages sont possibles. Les mesures d'hygiène et les règles de distanciation physique restent applicables.

