Il fait chaud, très chaud. Voici les lieux où l'on peut se baigner en plein air en Belgique.

Par ces températures tropicales, il est bon de chercher un peu de fraîcheur. Bien sûr, il y a la mer. Vous trouverez ici les zones de baignades surveillées. Mais ce n'est pas le seul endroit où l'on peut piquer une tête. Voici, compilés en une carte, les lacs, rivières et piscines naturelles où l'on peut se baigner en Belgique.

En Wallonie

24 zones de baignade sont ouvertes au public pour l'entièreté de la saison balnéaire, qui s'étend du 15 juin au 15 septembre. Cette année, quatre sites en rivière seront rouverts après une forte amélioration de la qualité de l'eau.

Les quatre sites de baignade rouverts sont ceux de l'Ourthe à Hotton, la Lesse à Houyet et Pont-à-Lesse (Dinant/Anseremme) et la Semois à Bouillon, au pont de la Poulie, précise la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. De nouvelles infrastructures d'assainissement des eaux usées et un entretien du réseau d'égouttage ont notamment permis d'améliorer fortement la qualité de l'eau à ces endroits.

Cinq sites restent fermés cette année malgré une qualité d'eau excellente, pour des travaux: Le Grand Large à Nimy, le Lac de Féronval à Froidchapelle, le Lac du Ry Jaune à Cerfontaine, la Vallée du Rabais à Virton et les Etangs de Recht à Saint-Vith.

Et Bruxelles ? La seule piscine découverte de Bruxelles se trouve au sein du David Lloyds à Uccle. Pour y accéder, vous devrez devenir membre de ce club de sport. D'autres piscines proposent néanmoins un solarium : La piscine Calypso 2000 à Watermael-Boitsfort Le Poseidon à Woluwé-Saint-Lambert Le Triton à Evere La piscine de Neder-over-Heembeek Le Sportcity à Woluwé-Saint-Pierre

