Le Conseil National de Sécurité (CNS) à autoriser la réouverture des parcs animaliers à partir du 18 mai prochain. Au parc de Pairi Daiza à Brugelette elle sera progressive, tandis qu'au zoo d'Anvers et au parc de Planckendael, seuls les abonnés pourront retrouver les animaux à cette date. Le grand public devra attendre quelques semaines pour en reprendre le chemin.

Le Parc Pairi Daiza, dont l'ouverture 2020 devait normalement avoir lieu le 21 mars, ouvrira progressivement ses portes au public à partir du 18 mai. Des mesures seront adoptées "sous réserve de conditions plus contraignantes qui seraient imposées par les autorités", ont indiqué les instances de Pairi Daiza.

Le parc ne sera accessible, dans un premier temps, qu'aux abonnés, en nombre limité. Les premières journées d'ouverture permettront de tester les dispositions mises en place pour la sécurité du public. L'accès aux visiteurs d'un jour ne sera ouvert que dans un second temps. Il sera en tout cas indispensable de réserver sa visite au parc. Le port du masque sera "fortement recommandé" et il sera obligatoire dans certaines zones du parc, notamment dans les espaces couverts. Certains chemins du parc seront en sens unique. Les voies d'entrées dans le Jardin des Mondes ont été multipliées dans l'optique du respect de la distanciation physique.

Le nombre de distributeurs de savons et de gel hydroalcoolique a été renforcé. Les séjours à Pairi Daiza Resort sont reportés jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, le parc animalier hainuyer avait accueilli 2.016.000 visiteurs en 2019.

Au zoo du zoo d'Anvers et Planckendael les abonnés d'abord

Le zoo d'Anvers et le parc animalier de Planckendael rouvriront leurs portes le lundi 18 mai, mais seuls les abonnés seront accueillis lors des deux premières semaines. Le grand public pourra, lui, revenir à partir du 1er juin.

L'entrée monomentale du zoo d'Anvers © ISTOCK

Les jardins zoologiques sont les endroits par excellence où les gens peuvent se détendre dans un environnement naturel et contrôlé avec une distance suffisante

"Le confinement à partir du 14 mars a également provoqué une hémorragie financière pour les deux parcs." ont déclaré les deux parcs.

Le 18 mai, les parcs zoologiques d'Anvers et de Planckendael rouvriront donc pour les abonnés. "Ils pourront se rendre sur le site internet à partir du vendredi 15 mai pour réserver puis se munir simplement de leur abonnement et de leur mail de réservation lors de leur visite", précise-t-on.

Le grand public pourra, quant à lui, réserver, à partir du 18 mai, une visite à partir du 1er juin. Les visiteurs devront également choisir, lors de leur réservation, le moment de leur venue, à déterminer parmi cinq créneaux horaires répartis entre 08h00 et 19h00.

À côté des réservations obligatoires, les parcs appliqueront encore d'autres mesures de sécurité. Un masque buccal sera ainsi de mise pour tous les visiteurs âgés de plus de douze ans dans les bâtiments, les toilettes, au take-away et partout où la règle du 1,5 mètre de distance ne pourra être respectée. Des stewards seront également présents. La désinfection sera de rigueur et du gel hydroalcoolique prévu. Les aires de jeux ne seront pas accessibles et aucune animation, comme le nourrissage, ne sera prévue.

