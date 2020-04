La reprise des vols de Brussels Airlines, qui avait été annoncée pour le 20 avril, est maintenant prévue pour le 15 mai, a annoncé la compagnie aérienne. L'entreprise spécifie que des vols de rapatriement et de fret humanitaire continuent de circuler.

"La crise mondiale du coronavirus et les restrictions de voyage imposées par de nombreux pays dans le monde obligent Brussels Airlines à revoir la reprise de ses activités", explique l'entreprise dans un communiqué.

"Des options étendues et flexibles pour les changements de réservation" sont offertes aux clients concernés. La compagnie maintient cependant une capacité de vol minimale pour les vols de rapatriement du gouvernement et le transport de fret humanitaire.

Le chômage technique temporaire des 4.200 employés sera également prolongé, à l'exception des employés occupés par les vols de rapatriement, l'entretien de la flotte ou la préparation du redémarrage des opérations, indique Brussels Airlines, qui dit travailler, pour relancer ses activités, "sur une offre de vols réduite mais stable". Cette offre répondra aux besoins des voyageurs d'affaires et de loisirs.

"Dès le moment de la reprise de ses activités, la compagnie aérienne augmentera progressivement son offre de réseau en fonction de la demande et des besoins des marchés qu'elle dessert. De plus amples informations sur le réseau offert à partir du 15 mai seront communiquées prochainement", annonce encore Brussels Airlines.

