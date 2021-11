La 20e édition des Plaisirs d'Hiver se tiendra du 26 novembre au dimanche 2 janvier et réserve quelques nouveautés.

Après une année d'absence en raison de la pandémie, cette édition se veut synonyme de retrouvailles. Le sapin de Noël sera érigé sur la Grand-Place le jeudi 18 novembre dès 06h00. "J'espère que l'on pourra bien ouvrir Plaisirs d'Hiver, pour montrer que la vie reprend", souhaite Philippe Close. La Ville a rappelé que cet événement permet de soutenir, le secteur de l'événementiel, l'emploi local, les commerces et hôtels, ou encore les artistes et les métiers techniques.

CST et masque

"On est en constante réflexion. Si on doit s'adapter, on le fera." La patinoire sera accessible uniquement sur présentation du Covid Safe Ticket pour les plus de 16 ans. Des bulles devront être respectées lors de la consommation d'aliments et boissons.

Le port du masque sera demandé sur tous les sites de l'événement et du gel mis à disposition sur le parcours. Une signalétique indiquera un sens de circulation à respecter aux endroits à haute fréquentation. Les accès au marché de Noël, composés de 225 chalets en bois dans le coeur de ville, pourront être fermés s'il y a trop de monde.

Le train comme thème

Contrairement aux éditions précédentes, ce n'est pas un pays ou une région qui sera mis à l'honneur cette année, mais le train, en écho à l'année européenne du rail et au thème du festival biennal Europalia. Plaisirs d'Hiver proposera en conséquence une série d'animations autour du voyage. "Cette thématique permet de rappeler l'importance du redéploiement de l'offre ferroviaire à travers l'Europe", explique l'échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba. "Ce choix illustre par ailleurs la volonté de la Ville de Bruxelles d'organiser des événements sous le signe de l'exemplarité sociale, environnementale et économique, sans oublier notre volonté de développer un tourisme plus durable." Manneken-Pis se verra offrir des costumes d'accompagnateur de train de la SNCB, de conducteur de la STIB, de pilote de ligne de chez Brussels Airlines, d'explorateur polaire et de cosmonaute. Un vidéo-mapping immersif à 270° extériorisera sur la place du Musée l'exposition d'Europalia "Voies de la modernité", qui a cours dans les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Le wagon Galaxy Express, une installation audiovisuelle de 25 mètres de long inspirée de la série manga Galaxy Express 999, accueillera de plus les passants devant la gare centrale.

Aussi des activités au bois de La Cambre

Pour la première fois, le bois de La Cambre sera intégré aux Plaisirs d'hiver et proposera du 3 décembre au 9 janvier de multiples activités: patinoire, des manèges, des pistes de curling...

Autre nouveauté : un village "Après-ski" sur la place de La Monnaie avec notamment des pistes de luge synthétiques, un village de créateurs dans la galerie Anspach, une fresque en trompe-l'oeuil présentant la jonction ferroviaire Nord/Midi, une installation lumineuse encore surprise, l'oeuvre Mécaniques Discursives mêlant techniques de gravure et projections à la nuit tombée sur le boulevard Anspach....

La 4e édition du village itinérant Winter Pop égayera par ailleurs quatre quartiers de la Ville de Bruxelles durant quatre week-ends consécutifs. Une nouvelle carte interactive accessible sur le site des Plaisirs d'Hiver permettra d'avoir une vue d'ensemble des activités.

