Il y a tout juste cinq ans, à mi-chemin entre Namur et Liège, naissait le domaine du Naxhelet, aujourd'hui devenu l'un des plus beaux hôtels-golfs du royaume.

Atouts des lieux ? Un parcours de 18 trous dessiné par le célèbre architecte britannique Martin Hawtree, et qui est le seul de Wallonie bénéficiant du label " géo " (traitement et entretien 100 % biologiques). Une belle proposition de nuitées, aussi, avec 35 chambres cosy et design privilégiant les matériaux du pays (marbre du Hainaut, chêne des Ardennes...) et la vue sur le décor environnant. Mais également un spa (très) élégant avec piscine, hammam, sauna, fitness et soins aux produits naturels, ou encore un restaurant gastronomique allant puiser ses ingrédients chez les fournisseurs locaux et dans le potager du jardin. Actuellement, les propriétaires de cet endroit magnifique sont en train de poser les premières pierres d'un écovillage de 300 hectares devant s'achever dans dix ans. D'ici là, on va y profiter d'une parenthèse " green " à la fois raffinée et bucolique...