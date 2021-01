En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé, même de loin. Cette semaine, un petit mix de photo, de sculpture et de cinéma!

La fête est finie

Le photographe François Prost, qui a étudié le graphisme à Bruxelles, se promène aux quatre coins du globe pour nourrir sa série illimitée After Party. Dernière escale en date: l'Espagne et sa côte méditerranéenne où, depuis près d'une année maintenant, les night-clubs ont fermé boutique. Shootant en plein jour ces lieux de fêtes éteintes, le Lyonnais a composé une sorte de cimetière de carcasses bétonnées dont la lumière du soleil souligne les formes soudainement sans relief. En filigranes, une réflexion sur le tourisme de masse et l'urbanisme sauvage des côtes ibériques. Comme les derniers instants du monde d'avant. Pas question, pour la Chine, de déroger à la tradition: le plus grand festival mondial de sculpture sur glace se déroule chaque année à Harbin depuis 1985, et ce n'est pas un satané virus qui allait empêcher son bon déroulement. Thème de cette nouvelle édition? La mythique Route de la soie, hommage polaire aux dynasties mongoles et aux caravanes de chameaux qui reliaient jadis l'Asie à l'Europe. Illuminées la nuit, les oeuvres translucides resteront figées jusque fin février. Si vous passez dans le coin, n'oubliez pas votre petite laine: les températures descendent jusqu'à -30 °C dans ce coin le plus froid du pays... Le cinéma vous manque? L'exploitant de salles mk2 s'apprête à vous aider via l'hôtel Paradiso, à Paris. Particularité de ses chambres: elles se transforment en salles privées grâce à un projecteur, des films à choisir sur tablette depuis son lit, et une fenêtre-écran sur laquelle s'animeront vos envies. L'endroit a notamment été pensé par la décoratrice Alix Thomsen, l'artiste JR ou le vidéaste et chanteur Woodkid. Joli casting. Le climax, lui, sera assuré par le rooftop et son cinéma en plein air avec une vue imprenable sur les toits de la Ville lumière...