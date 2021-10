Plongée à la recherche d'animaux étranges: Le "mouton-limace" (en images)

Où plonger pour les trouver ? La limace-mouton a été découverte pour la première fois en 1993 sur l'île japonaise de Kuroshima. On la retrouve pourtant à divers endroits en Asie, notamment à Singapour, en Thaïlande et dans ce qu'on appelle le Triangle de Corail, une zone considérée comme l'épicentre mondial de la biodiversité marine, qui englobe les eaux de l'Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon et du Timor-Oriental.