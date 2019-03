Plus d'accidents sur les pistes de ski à Carnaval

D'après Europ Assistance, la hausse du nombre d'accidents s'explique notamment par la mauvaise qualité de la neige dans certaines stations de ski. Les vacances de Carnaval sont tombées plus tard cette année et les températures étaient moins favorables sur les pistes. "En raison des températures diurnes plus élevées, la couche de neige de surface fondait régulièrement, d'où une qualité de neige laissant à désirer dans certaines stations", analyse la compagnie.

Cette année, 10% des blessés ont été hospitalisés. Plus d'un tiers d'entre eux a moins de 20 ans et les blessures au genou sont les plus fréquentes.

Au total, 250 personnes ont été rapatriées par Europ Assistance durant la semaine de Carnaval et 29 autres seront de retour en Belgique ce vendredi à bord d'un "avion des neiges".

Les conditions routières très favorables vers les stations de ski ont elles contribué à la diminution du nombre d'interventions techniques, poursuit la compagnie.