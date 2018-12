Plus d'un milliard de personnes ont pris l'avion en Europe l'année dernière

Le transport à l'intérieur de l'Union européenne représentait 47% du transport aérien total de passagers en 2017, contre 36% pour le transport extra-UE et 17% pour les vols nationaux.

Le nombre le plus élevé de passagers a été enregistré au Royaume-Uni (265 millions de personnes), devant l'Allemagne (212 millions), l'Espagne (210 millions), la France (154 millions) et l'Italie (144 millions).

Les hausses les plus importantes ont été relevées en Slovénie (+20%), au Luxembourg, en Estonie, en Bulgarie et en Tchéquie (+19%), ainsi qu'en Roumanie, en Croatie et à Malte (+18%).

London/Heathrow est par ailleurs resté l'aéroport européen le plus fréquenté l'année dernière, avec 78 millions de passagers. Il devance Paris/Charles de Gaulle (69 millions), Amsterdam/Schiphol (68 millions), Frankfurt/Main (64 millions) et Madrid/Barajas (52 millions). Brussels Airport enregistre, lui, une des plus fortes progressions (+14% par rapport à 2016) et se classe à la 18e place avec 24,7 millions de passagers.