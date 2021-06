La SNCB est bien décidée à vous faire prendre le train, grâce au développement conséquent de son offre au-delà des frontières du royaume.

Moyen de transport sûr, confortable et durable, le train est comme qui dirait un mode de déplacement d'avenir, notamment pour les vacances. La SNCB l'a bien compris, et, à peine la reprise des voyages est-elle autorisée que la compagnie belge vient avec une offre de destinations enrichies, proposant ainsi de découvrir 12 pays d'Europe, à travers plus de 3.600 destinations internationales, dont plus de 800 à moins de 6 heures de Bruxelles et avec maximum une seule correspondance.

La SNCB collabore ainsi avec plusieurs entreprises ferroviaires pour proposer des billets de train internationaux en toute confiance et au meilleur prix. Même si le voyage se poursuit au delà d'une frontière belge, les billets de train peuvent être achetés en ligne sur sncb-international.be ou aux guichets d'une vingtaine de gares en Belgique.

Dans le détail, il s'agit de 431 destinations en Allemagne, 213 en France, 185 aux Pays-Bas, 50 au Luxembourg, une en Grande-Bretagne et une en Suisse. Rappelons aussi la remise en ciruclation du train de nuit reliant Bruxelles-Midi et Liège-Guillemins à Vienne, trois fois par semaine.

Notons que les avantages du train sur l'avion - sans même parler de l'aspect écologique - pour des voyages en Europe sont multiples : pas besoin d'être présent plusieurs heures avant le départ, pas de files à l'enregistrement. Arrivée à proximité ou en plein centre des villes. Le temps du voyage permet aussi de prendre le temps, à la fois immobile et en mouvement, tout simplement.

Dans un avenir proche, la SNCB espère offrir 2000 destinations à l'étranger supplementaires, dans des villes en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Autriche et en Espagne. Mais aussi mettre en place de nouvelles liaisons nocturnes.

En voiture, voyageurs !

