Hôtels et boutiques de luxe, musées d'art contemporain: en plein centre de Paris, un nouveau "triangle d'or" semble émerger avec la réouverture de bâtiments de prestige, et fait débat au sein de la classe politique locale.

Mardi, le bureau de poste Paris Louvre, situé près du prestigieux musée du même nom, rouvre au public après sept ans de fermeture.

Mais ce bâtiment mythique de la fin du XIXe siècle se partage désormais en équipements publics - avec une crèche, un commissariat et 17 logements sociaux - et privés avec une douzaine de commerces. Et surtout, un hôtel cinq étoiles doté de 82 chambres et de deux restaurants.

L'ensemble participe au "renouveau du coeur de Paris", a estimé lors d'une visite la maire PS Anne Hidalgo, saluant la rénovation "cohérente" du monument.

. © AFP

Dans le même quartier, le musée d'art contemporain abritant la collection de l'homme d'affaires François Pinault avait ouvert ses portes fin mai 2021 dans la Bourse de Commerce.

Voir aussi : En images: La Bourse du Commerce, nouveau lieu parisien dédié à l'art contemporain Vue de l'extérieur © Vladimir Partalo

Au même moment, deux autres "belles endormies" du coeur de la capitale sortaient aussi d'un long sommeil: la Samaritaine, grand magasin iconique remis à neuf par son propriétaire, le groupe de luxe LVMH, après 16 longues années de fermeture, et l'Hôtel de la Marine, situé place de la Concorde.

La Samaritaine © WeAreContents

En attendant le Louvre des antiquaires, autre bâtiment historique actuellement en travaux pour accueillir la Fondation Cartier sur le même axe de la rue de Rivoli.

Un renouveau critiqué

Le maire PS de Paris Centre, Ariel Weil, se félicite du décloisonnement de ces monuments et d'une "double mixité": d'activités (commerces, logements, bureaux) et sociale (logements sociaux). Mais l'opposition pointe "l'hypocrisie" de l'exécutif municipal.

Rue du Louvre au coeur de Paris © AFP

La culture, ce n'est jamais, si c'est bien fait, un îlot pour riches

"Que ce soit la Poste du Louvre, la Samaritaine ou la Fondation Pinault, la Ville s'exclame "Merci patron!". Mais c'est tout l'aveu de sa propre impuissance politique", estime Danielle Simonnet (LFI, gauche), pour qui ces "doses homéopathiques de social" ne peuvent masquer que "de grands groupes organisent leur propre triangle d'or et aggravent la gentrification".

Pour Aurélien Véron (LR, droite), "ce triangle d'or évince" les familles populaires "assez rapidement" car elles "en ont ras-le-bol d'être entourées de touristes dès qu'elles sortent".

Les locataires des logements sociaux "devront prendre le métro pour se nourrir" en raison de la cherté des marchés et supermarchés dans cette "zone touristique et de luxe", relève-t-il. Face au "risque d'une gentrification excluante", ces logements sociaux "participent de notre politique de préservation de la vie de nos quartiers", répond le premier adjoint (PS) Emmanuel Grégoire. Selon lui, "la culture, ce n'est jamais, si c'est bien fait, un îlot pour riches".

