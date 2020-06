Le confinement de la région de Lisbonne a été partiellement rétabli mardi pour éviter la propagation de foyers du nouveau coronavirus, au risque de ternir l'image d'un pays jusqu'ici relativement épargné par la pandémie et de compromettre la saison touristique.

Alors que certains pays européens avaient mis en place la semaine dernière, au grand dam du Portugal, des restrictions aux voyageurs en provenance de ce pays malgré la réouverture des frontières à travers le continent, les autorités portugaises ont dû se résoudre à reconnaître leur difficulté à enrayer les foyers de contamination responsables de la plupart des nouveaux cas de Covid-19.

Le Portugal, moins durement frappé que l'Espagne voisine, comptait mardi un total de 1.540 morts pour 10 millions d'habitants et près de 40.000 cas confirmés. Il figurait au deuxième rang, derrière la Suède, parmi les pays de l'Union européenne ayant enregistré le plus de nouveaux cas en rapport avec sa population au cours des quatre dernières semaines, selon les données recueillies par l'AFP auprès des autorités nationales. Le gouvernement socialiste a décidé lundi de soumettre à nouveau les quelque 2,8 millions d'habitants de la région métropolitaine de Lisbonne à certaines mesures de confinement.

"Au prix où sont les billets d'avion, qui va vouloir venir ici pour trouver des bars fermés et risquer d'être mis en quarantaine en rentrant à la maison?"

"La situation est grave"

Les rassemblements y ont de nouveau été limités à dix personnes, contre 20 personnes dans le reste du pays. La consommation d'alcool dans les espaces publics a été interdite, et les commerces, terrasses ou cafés devront fermer à 20H00 locales (19H00 GMT). Seuls les restaurants servant leurs repas sur place pourront rester ouverts plus tard. "Je préfère ça plutôt que fermer complètement", a déclaré à l'AFP Amandio Oliveira, propriétaire d'un kiosque avec terrasse du quartier branché du Principe Real, visière en plastique transparent fixée au front.

. © Belga Images

"J'espère que les touristes finiront par revenir, mais ces nouvelles mesures sont mauvaises pour l'économie. Certains ne font pas attention et c'est les autres qui paient les pots cassés", se plaint cet homme de 66 ans. "Au prix où sont les billets d'avion, qui va vouloir venir ici pour trouver des bars fermés et risquer d'être mis en quarantaine en rentrant à la maison?", s'est inquiété Miguel Barros, un animateur touristique de 38 ans, sans travail depuis le début de la crise sanitaire.

Moins d'une semaine après l'annonce que la capitale portugaise accueillerait en août la phase finale de la Ligue des champions, saluée par le gouvernement comme la reconnaissance internationale que le pays avait bien géré l'épidémie, "l'état d'alarme est de retour", a résumé mardi le quotidien de référence Publico dans son éditorial. "Le gouvernement a fait son devoir: il a reconnu que la situation dans la région de Lisbonne était grave et il a pris des mesures pour y remédier", a souligné le directeur du journal, Manuel Carvalho.

. © Belga Images

Amendes et surveillance accrue

Les nouvelles restrictions visent à maîtriser des foyers de contagion qui se sont déclarés dans une quinzaine de quartiers répartis sur cinq communes de la région, a expliqué lundi le Premier ministre Antonio Costa. Le chef du gouvernement socialiste a également annoncé l'adoption jeudi en conseil des ministres d'un réglement détaillant les amendes que la police peut infliger à ceux qui organisent des rassemblements non autorisés ou y participent.

Les autorités sanitaires vont aussi intensifier les visites au personnes testées positives au nouveau coronavirus et censées rester confinées à domicile.

Cependant le déconfinement se poursuit dans le reste du pays, où l'état de calamité sera levé jeudi. Il sera prolongé dans les municipalités les plus touchées par ses foyers persistants: Lisbonne, Sintra, Odivelas, Loures et Amadora.

