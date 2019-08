Pourquoi les îles nous rendent si heureux

Santorin, la Corse, Malte, l'Islande, Madère... Demandez à vos proches où ils ont voyagé cet été, et il y a de fortes chances qu'on vous cite une île. Plus que sur le continent, on y éprouve un sentiment de paix, de calme et d'introspection.

Le mythe de l'île est bien ancré dans les fantasmes d'ailleurs. Sur une île, et certainement si elle est inhabitée, la vie semble plus belle. Ce n'est pas qu'une impression, cela se vérifie dans les faits. Dans le célèbre Rapport sur le bonheur dans le monde des Nations Unies, les îles obtiennent des scores remarquables. Une dizaine d'États insulaires figurent parmi les 60 pays les plus heureux du monde. De Bahreïn à Singapour, de Chypre à Maurice, de la Jamaïque à Trinité-et-Tobago : les caractéristiques d'un "pays heureux" correspondent souvent à celles d'une vie insulaire. A commencer par le facteur de convivialité. Selon les Nations Unies, l'une des caractéristiques les plus importantes est que les pays heureux partagent entre eux un fort et chaleureux sentiment de communauté. Il est logique que sur les îles, plus qu'ai...

