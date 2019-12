Quand les oeuvres d'art s'invitent dans les chambres d'hôtels (+ 5 adresses arty)

Pour déjouer la concurrence, l'hôtel s'est peu à peu transformé en lieu de vie. Désormais, il devient aussi un vecteur et un acteur de culture. Peinture, musique, littérature, spectacle... On ne se contente plus de décorer le lobby d'oeuvres clinquantes: on laisse les arts se promener dans tous les coins et aller à la rencontre des clients. Un luxe (souvent) de bon goût.

The Siren Hotel, à Detroit (Etats-Unis). © THE SIREN HOTEL, COURTESY OF CHRISTIAN HARDER

S'endormir aux côtés d'un portrait sur toile du XVIIIe, de vases chinois de la période Kangxi ou d'une sculpture de Bodhisattva issue de l'aube de notre ère: le pitch ressemble presque au film La Nuit au musée, mais c'est bien la promesse d'un hôtel parisien. Rouvert en grande pompe l'an dernier, le Lutetia a choisi de faire décorer sa suite présidentielle par un couple de collectionneurs, en partenariat avec le Carré Rive Gauche, une association de galeristes et d'antiquaires répartis au coeur de l'arty Saint-Germain. Jean-Louis Herlédan, son président, détaille le projet: "Nous voulions créer une expérience unique en offrant un panorama sur l'histoire des arts, de la préhistoire aux oeuvres contemporaines. Sans donner l'impression aux occupants de dormir dans un musée, mais dans un lieu décoré par des collectionneurs avertis. C'est une première. Quelques hôtels ont déjà essayé de reconstituer l'appartement d'une personnalité, comme celui de Coco Chanel au Ritz, mais sans présenter un grand nombre de sculptures ou de peintures originales. Ici, il y en a une trentaine, jusque dans les pièces d'eau." Et elles valent jusqu'à une centaine de milliers d'euros la pièce...

