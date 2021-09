Septembre est le mois du vélo par excellence chez nos voisins néerlandais. Fietsnetwerk lance donc quatre nouvelles routes cyclables aux thématiques en lien avec la saison, de la récolte fruitière au brame du cerf.

Septembre est souvent un mois propice pour de belles balades à vélo. Fietsnetwerk , l'un des plus grands fournisseurs de pistes cyclables aux Pays-Bas, en lance donc quatre nouvelles sur le territoire néerlandais en cette fin d'été.

Le premier itinéraire - la Véloroute fruitée - vient d'être ouvert et traverse la Betuwe où les poires et les pommes sont récoltées en septembre.

Le deuxième parcours, dont l'ouverture est prévue le vendredi 17 septembre, a pour thème le vin. En effet, les Fêtes du vin sont célébrées à Groesbeek fin septembre, et évidemment cette nouvelle véloroute traverse les environs vallonnés de ce village.

Le troisième itinéraire sera annoncé le mardi 21 septembre, mais on sait déjà qu'il traverse Noord-Holland, dont on retrouve les récoltes sur les étals de des marchés hollandais.

Enfin, le dernier itinéraire a pour thème la saison brame du cerf. Il emmènera les cyclistes à travers les bois du village Veluwe d'Epe.

Tous les itinéraires cyclables sont disponibles gratuitement sur le site Internet du Réseau Cyclisme dès les dates de lancement.

Pour rendre les balades à vélo encore plus amusantes, Fietsnetwerk a caché un ticket d'or le long de chaque itinéraire, à débusquer jusqu'au 30 septembre, grâce à des indices communiqués au compte gouttes par le site au fil des semaines à venir. Chacun de ces tickets permet de gagner un lot, qu'il s'agisse d'une dégustation de vins, un bon cadeau dans un restaurant local, une excursion en pleine nature avec le spécialiste de la nature André Donkers ou encore des vacances à vélo et à voile dans le Nord de la Hollande du Nord.

