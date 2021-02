Quel est le plus bel arbre d'Europe ?

Cette année, quatorze arbres concourent pour être élus le plus bel arbre d'Europe. Les principaux critères sont l'histoire derrière l'arbre et le rôle qu'il joue dans la vie des gens. Un arbre belge est dans les finalistes.

L'Association pour le partenariat environnemental organise l'élection du plus bel arbre d'Europe pour la onzième fois. Cette élection ne porte pas sur la taille, la grandeur ou l'âge de l'arbre ni sur sa beauté, mais sur les histoires qui se cachent derrière les arbres et le rôle qu'ils ont joué dans la vie des habitants du quartier. L'objectif est de mettre en valeur la richesse culturelle et naturelle des arbres. Voici les quatorze finalistes et il est possible de voter jusqu'à la fin février.

