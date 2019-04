Quels sont les meilleurs parcs d'attractions de Belgique et d'Europe ?

Chaque année les Diamond ThemePark Awards récompensent les meilleurs parcs d'attractions en Europe. Découvrez quels parcs belges remportent l'équivalent d'un oscar pour les parcs à thèmes.

Les Diamond ThemePark Awards constituent la référence en matière d'évaluation des parcs zoologiques et d'attractions en Europe. Ils sont attribués par un jury professionnel et par le grand public. Au total, 46.845 votes ont été comptabilisés pour cette édition 2019 des "Awards".

Walibi, "Meilleur parc d'attractions de Belgique"

Parmi les grands gagnants on retrouve Walibi qui a reçu cinq prix dont celui de "Meilleur parc d'attractions de Belgique" pour la quatrième année consécutive. Il est également reparti avec le titre de "Parc le plus sensationnel", de "Meilleur événement Halloween de Belgique" (160.000 visiteurs en 13 jours ) et de"Meilleure attraction aquatique du Bénélux" avec le splashcoaster Pulsar inauguré en 2016. Cette même attraction avait déjà été nommée comme "Meilleure attraction au monde" fin 2016 à Orlando.

Une autre attraction familiale le Tiki-Waka a également obtenu une médaille de bronze dans la catégorie "Meilleure nouveauté en Europe". Elle fait partie de l'Exotic World, le premier des nouveaux Mondes que prévoit le plan d'investissements de 100 millions d'euros de Walibi. Par ailleurs deux nouveaux Worlds devraient voir le jour ce printemps : Karma World, avec l'attraction Popcorn Revenge, et Fun World, avec la montagne russe Fun Pilot.

Plopsaland : Meilleur parc d'attractions pour les enfants en Belgique

Cela fait quelques années que Plopsaland De Panne marque des points en tant que meilleur parc d'attractions pour enfants grâce à un monde tourné autour de personnage de studio 100. Il vient par ailleurs d'obtenir, et pour la septième fois d'affilée, le prix de "Meilleur montagne russe en Belgique" pour Anubis The Ride, une spectaculaire montagne russe. Ouverte en 2009 son succès ne se dément pas. Cette même attraction avait gagné le prix de la "Meilleure montagne russe en acier en Belgique' par le site de Theme Park Review.

Le parc a aussi obtenu le titre de "Meilleure action sur les médias sociaux en Belgique" pour son impressionnante campagne de la "coupe du monde" (10% sur les billets de Plopsa par but belge). "Plus le nombre de buts marqués était élevé, plus les clients pouvait bénéficier d'une réduction", explique Sébastien Momerency, directeur créative, digital et marketing du Groupe Plopsa. Plopsaland a aussi remporté le prix E-award, qui est attribué au parc ayant réalisé les meilleurs efforts en ligne.

On notera que Bellewaerde a lui remporté le prix du "Parc avec le Meilleur Personnel". Comme on peut le lire ci-dessous, les parcs d'attraction belges s'en sortent plutôt bien. Néanmoins, le grand gagnant reste , une fois encore, Pairi Daiza.

Pairi Daiza, grand gagnant

Pairi Daiza portera encore en 2019 le titre de "Meilleur Parc Zoologique d'Europe". Le "Jardin des Mondes" a en effet reçu mercredi le titre prestigieux, pour la deuxième année consécutive, lors des Diamond ThemePark Awards aux Pays-Bas. L'implication de Pairi Daiza et de la Pairi Daiza Foundation dans la sauvegarde des espèces menacées a été récompensée par le jury des "Diamond ThemePark Awards" ont annoncé mercredi les instances du parc animalier de Brugelette.

© belgaimage

Pairi Daiza a également reçu les prix de "Meilleur Parc Zoologique de Belgique et des Pays-Bas", de "Plus beau Parc de Belgique", de "Plus bel habitat animalier", pour le "Temple des Fleurs" où réside une des deux familles d'orangs-outans de Sumatra. Le parc de Brugelette a également été récompensé par le prix de la "Plus belle naissance", qui récompense la venue au monde de Sungai, le petit orang-outan de Sumatra né le 30 octobre 2018, par celui de la "Meilleure présentation d'animaux" pour le "Bain des éléphants" et celui du "Meilleur restaurant" pour le "Temple des Délices", restaurant-buffet chinois construit au sein du parc à la manière traditionnelle de Chine.

© Belga

"Ces distinctions sont avant tout une belle récompense pour les soigneurs, les jardiniers, les architectes, les ingénieurs et toutes les autres équipes qui ont fait de Pairi Daiza une référence en matière de protection des animaux et de sauvegarde de la nature", ont souligné les responsables du parc animalier. "Pairi Daiza consacre, chaque année, une part importante de ses recettes à la sauvegarde des espèces menacées, alors que la 'Pairi Daiza Foundation' récolte des fonds au profit de cette même cause."

© Belga

En 2018, Pairi Daiza a consacré 3 millions d'euros à des projets de conservation. "Ce budget sera dépassé en 2019: il est déjà atteint aujourd'hui avec la construction du Centre de Reproduction des Oiseaux Rares au coeur du Jardin des Mondes." Pairi Daiza participe aujourd'hui à près de 90 programmes de protection et de conservation d'espèces considérées en danger par l'International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Ailleurs en Europe

Les meilleurs parcs à thème en Europe édition 2019

1. Europa-Park (Allemagne)

2. Disneyland Paris (France)

3. Efteling (Pays-Bas)

4. Phantasialand (Allemagne)

5. Puy du Fou (France)

Les cinq meilleures attractions d'Europe

1. Chiapas à Phantasialand

2. Symbolica à Efteling

3. The Twilight Zone Tower of Terror à Walt Disney Studios Park (France)

4. Voletarium à Europa-Park

5. La Cinéscénie au Puy du Fou

Les cinq meilleures montagnes russes d'Europe

1. Taron à Phantasialand en Allemagne

2. Shambala à Port Aventura en Espagne

3. Hyperion à Energy Landia en Pologne

4. Blue fire megacoaster à Europa-Park

5. Expedition GeForce à Holiday-Park en Allemagne

Les cinq meilleurs parc zoologique

1. Pairi Daiza

2. ZooParc de Beauval

3. Beekse Bergen (Pays-Bas)

4. Zoom Erlebniswelt (Allemagne)

5. Burgers' Zoo (Pays-Bas)

Les 5 meilleures nouvelles attractions en Europe

1. F?nix à Toverland

2. Hyperion à Energylandia

3. Tiki Waka à Walibi

4. Eurosat Can Can Coaster (Europa-Park)

5. Wicker Man (Alton Towers)