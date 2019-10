En Finlande, l'Arctic Blue Resort proposera à ses clients une note d'hôtel liée à leur empreinte écologique. Moins vous polluerez, plus vous économiserez !

L'Arctic Blue Resort, en Finlande, veut sensibiliser ses clients au changement climatique et les encourager à adopter un mode de vie plus durable. Pour ce faire, il propose une formule inédite. En réduisant leurs émissions de CO2, les clients diminueront aussi le coût de leur séjour. Une opération à la fois bénéfique pour l'environnement et pour le porte-monnaie ! Les clients pourront réduire leur facture jusqu'à 50% en adoptant des gestes écologiques simples, comme veiller à sa consommation d'eau et d'électricité, ou sélectionner des plats à base d'aliments locaux et de saison.

L'hôtel se situera à Kontiolahti, à l'est de la Finlande, à environ 450 km d'Helsinki, sur un site entouré des lacs et de forêts luxuriantes. Planter un arbre dans l'une de ces forêts avoisinantes apportera une réduction de 5% supplémentaire. L'Arctic Blue Resort ne compte pas uniquement sur l'engagement de ses clients. Conçu de manière durable, il possèdera son propre système de traitement des eaux et sera alimenté par des énergies renouvelables. Les activités proposées seront adaptées à la période de l'année et à l'environnement. Alors que les prix doivent encore être fixés, l'hôtel "devrait être accessible à tous", assure Simone Bocedi, responsable communication du groupe, auprès de l'agence Reuters. Son ouverture est prévue en 2022.

Par ailleurs, l'idée de ce complexe est d'être "un lieu de véritable tranquillité". "Nous encourageons donc nos clients à profiter de l'instant présent et à adopter la désintoxication numérique", a déclaré le vice-président et cofondateur d'Arctic Brands Group, Mikko Spoof. Le maire de la ville de Kontiolahti a quant à lui exprimé sa volonté de "donner l'exemple en mettant l'accent sur la responsabilité environnementale et en créant des solutions pour minimiser l'impact négatif du tourisme".