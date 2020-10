Rio de Janeiro a d'ores et déjà annulé ses célébrations de rue du carnaval pour 2021, pour cause de pandémie de Covid-19.

Les organisateurs, l'agence du tourisme municipale Riotur et des spécialistes de la sécurité et de la santé se sont accordés sur la nécessité de postposer le carnaval de 2021, jusqu'à ce qu'un vaccin contre le coronavirus soit disponible.

La métropole brésilienne avait déjà annulé le principal évènement du traditionnel carnaval, au Sambadrome.

Habituellement, les célébrations du carnaval attirent des millions de personnes dans la ville dans les semaines précédents le Mercredi des Cendres.

Le Brésil est l'un des pays les plus affectés par la pandémie de Covid-19, avec plus de 5,4 millions de contaminations confirmées.

