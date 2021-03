La toute première piste pour roller en Belgique vient d'ouvrir. L'itinéraire, adapté aux patineurs à roulettes et balisé, relie Genk et Hasselt. Il fait 90 kms et se compose de plusieurs boucles qui peuvent être combinées. De quoi donner l'envie de s'y (re)mettre.

Ce sport qui regagne en popularité est excellent pour la santé, car très complet. Il est aussi facile d'accès et bon marché, mais manque souvent de revêtement adapté. La nouvelle piste propose des routes sûres au revêtement adapté, et longe de nombreux endroits magnifiques. Tant à Genk qu'à Hasselt, vous pouvez partir de différents endroits et vous avez le choix entre différentes distances en fonction du niveau. À partir de chaque point de départ, les adeptes du roller peuvent tracer leur itinéraire sur le tableau de départ, des flèches leur indiquant le chemin à suivre.

À Genk, vous pouvez commencer au parking 2 de C-mine, au parc SportinGenk ou à Sport Vlaanderen Genk. Il existe un parcours court d'environ 20 km ou un parcours long d'environ 35 km. Les skeelers passent devant C-mine, LABIOMISTA, la Luminus Arena, le Thor Park, le Molenvijver Park et la réserve naturelle De Maten.

L'itinéraire à Hasselt se compose de trois boucles qui peuvent également être combinées. Il existe une boucle de base d'environ 22 km, qui peut être prolongée par une boucle de près de 7 km. Par cette boucle, on peut se connecter à l'itinéraire à Genk. Il existe également une boucle de base supplémentaire de 5 km. À Hasselt, les patineurs peuvent commencer à l'Alverberg, au Kapermolenpark, à Sport Vlaanderen Hasselt et au pont du Parking P IJzerweg-Oost.

Vous avez en envie de vous y (re)mettre ?

Vous avez rangé trop loin ou jeté vos vieux rollers? Sport Flanders Hasselt et Skate Flanders ont uni leurs forces. Chez Sport Flanders Hasselt, vous pouvez louer une paire de patins pour 3 euros. Des ensembles de protection sont également à louer. Pour ceux qui veulent améliorer leur technique, des cours de Start-to-skate à Genk et Hasselt seront disponibles à partir d'avril.

Voici quelques vidéos qui rafraîchiront les bases:

Si le succès est au rendez-vous, d'autres itinéraires pourraient être mis en place en Flandre.

Ce sport qui regagne en popularité est excellent pour la santé, car très complet. Il est aussi facile d'accès et bon marché, mais manque souvent de revêtement adapté. La nouvelle piste propose des routes sûres au revêtement adapté, et longe de nombreux endroits magnifiques. Tant à Genk qu'à Hasselt, vous pouvez partir de différents endroits et vous avez le choix entre différentes distances en fonction du niveau. À partir de chaque point de départ, les adeptes du roller peuvent tracer leur itinéraire sur le tableau de départ, des flèches leur indiquant le chemin à suivre. À Genk, vous pouvez commencer au parking 2 de C-mine, au parc SportinGenk ou à Sport Vlaanderen Genk. Il existe un parcours court d'environ 20 km ou un parcours long d'environ 35 km. Les skeelers passent devant C-mine, LABIOMISTA, la Luminus Arena, le Thor Park, le Molenvijver Park et la réserve naturelle De Maten.L'itinéraire à Hasselt se compose de trois boucles qui peuvent également être combinées. Il existe une boucle de base d'environ 22 km, qui peut être prolongée par une boucle de près de 7 km. Par cette boucle, on peut se connecter à l'itinéraire à Genk. Il existe également une boucle de base supplémentaire de 5 km. À Hasselt, les patineurs peuvent commencer à l'Alverberg, au Kapermolenpark, à Sport Vlaanderen Hasselt et au pont du Parking P IJzerweg-Oost.Vous avez rangé trop loin ou jeté vos vieux rollers? Sport Flanders Hasselt et Skate Flanders ont uni leurs forces. Chez Sport Flanders Hasselt, vous pouvez louer une paire de patins pour 3 euros. Des ensembles de protection sont également à louer. Pour ceux qui veulent améliorer leur technique, des cours de Start-to-skate à Genk et Hasselt seront disponibles à partir d'avril.Voici quelques vidéos qui rafraîchiront les bases: Si le succès est au rendez-vous, d'autres itinéraires pourraient être mis en place en Flandre.