Veerle Helsen fait des roadtrips vers des destinations proches et recueille des conseils de voyage pour maintenant ou plus tard. Cette semaine : dîner à l'hôtel.

Escapade culinaire

Au Studio Penelope à Anvers, vous pouvez vous offrir une escapade culinaire. Non seulement le minibar de cet appartement de vacances regorge de boissons et de snacks belges, mais vous pouvez également commander un forfait gourmet avec un dîner local à emporter. La liste des restaurants compilée par les propriétaires Iris et Vincent comprend Le Pristine de Sergio Herman et le restaurant italien Da Fellini. Ils vont chercher le dîner eux-mêmes et le colis repas est accompagné d'un mini-magazine sur le quartier et les activités de la coronapole.

studiopenelope.com, à partir de 175 euros par nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris

Plaisir Bière

© Nick Decombel

Le Bassin est un hôtel-restaurant situé sur le Visserskaai à Ostende, avec vue sur la gare et les quais. Les chambres ont fait l'objet d'une rénovation l'année dernière et ceux qui réservent une chambre ici peuvent également goûter à l'art culinaire de Tom Vanhaecke, l'un des chefs de Northseach ayant une prédilection pour les délices du coin. Entre autres choses, il y a au menu une papillote de poisson servi avec une bouteille d'Amour Fou de la brasserie locale 't Koelschip.

hoteldubassin.be, chambres classiques à partir de 99 euros, petit déjeuner compris pour 2 personnes

Raclette au lit

Comme Chez Soye est une maison d'hôtes à Floreffe, pas trop loin de Namur. Les propriétaires lui préfèrent le terme chambre de charme et on ne peut pas les en blâmer. Le style intérieur est nomade chic, avec des couleurs douces, des lampes en rotin et des détails noirs. Un peu comme à Bali, mais alors entouré de champs en Belgique. Vous pouvez non seulement y réserver un petit déjeuner complet, mais aussi des fruits de mer, de la raclette ou un menu thaïlandais pour le soir.

commechezsoye.com, à partir de 350 euros par nuit, petit déjeuner compris pour 2 personnes

© DR

