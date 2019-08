Au coeur de l'immense désert de Taklamakan une oasis a longtemps été le passage obligé de caravanes de marchands parcourant la route de la soie. Aujourd'hui, des hordes de touristes partent, à dos de chameau, à l'assaut du désert. Il y aurait plus de 30.000 visiteurs par jour en période de vacances chinoises.

Située aux confins de la province du Gansu entre montagnes et déserts, Dunhuang est une ville incontournable de la Route de la Soie. Elle a longtemps été le seul accès entre la Chine et l'ouest.

Au pied des immenses dunes chantantes de Mingsha d'une superficie d'environ 40 km², on trouve une oasis avec en son centre un lac du croissant de lune profond de 5 mètres et qui compte de nombreux poissons et plantes aquatiques aux vertus médicinales.

On dit des dunes qu'elles chantent à cause du son que font les grains de sable lorsque le vent s'engouffre dans les dunes. Un chant doux en cas de brise légère qui se transforment en hurlements en cas de tempête.

Si autrefois les chameaux partaient pour un long périple de 30 jours à travers les terres hostiles du désert, la promenade à dos de chameaux ne dure aujourd'hui plus qu'une heure trente et coûte aux alentours de 12 euros.

Pour éprouver le silence du désert, cela risque néanmoins d'être difficile puisque plus d'un millier de chameaux et autant de touristes se suivent à la queue leu leu sur un tracé de près de quatre kilomètres. Rien qu'en 2017, le site a attiré près de deux millions de touristes.

La saison haute ne dure que trois mois, bien que certains osent tenter la promenade dans les hivers très rudes. Situé à plus de 1100 mètres, la température moyenne du lieu en janvier est en effet de -8.3°C.

