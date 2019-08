Pendant tout l'été, Le Vif Weekend visite les coulisses des palaces mythiques du Vieux Continent. Cette semaine, coup d'oeil sur un monument parisien qui a autant marqué la géopolitique mondiale que la carrière de Madonna.

Reconnaissable à sa splendide marquise en verre rouge qui baigne d'une étonnante lumière rubis bagagistes, voituriers et voyageurs, le Royal Monceau trône ?èrement au numéro 37 de l'avenue Hoche, dans le très chic 8e arrondissement. Et ce, depuis 1928. Inauguré un caniculaire 1er août par Pierre Bermond et son associé André Junot - à qui on doit, en outre, le Miramar de Biarritz, celui de Cannes, le Carlton et le California de Paris -, cet antre de l'extravagance et du glamour, conçu par l'architecte Louis Duhayon, devient très rapidement le quartier général des intellectuels, des artistes et des célébrités : Ernest Hemingway, Maurice Chevalier, Joséphine Baker ou Walt Disney, pour ne citer qu'eux. Tous appréc...