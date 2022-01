La Slovénie n'est pas grande, mais c'est l'un des pays qui comptent les plus beaux itinéraires de randonnée. Il est possible d'y arpenter plus de 10 000 kilomètres de chemins de randonnée. Voici une sélection des plus beaux sentiers qui se parcourent en plusieurs jours.

Slovenian Mountain Trail : 617 kilomètres, 28 à 37 jours

Il s'agit de la randonnée la plus populaire et la plus longue de Slovénie. L'itinéraire traverse tout le pays, de Maribor au nord-est à Debeli Rtic sur la côte Adriatique au sud-ouest. Vous traversez les collines de Pohorje et les Alpes juliennes, vous longez et franchissez 23 sommets, passez devant 49 refuges et traversez cinq villages ou villes.

© Getty

Juliana Trail : 270 kilomètres, 16 jours

La plupart des sentiers de randonnée en Slovénie traversent des montagnes et ne sont donc pas accessibles à tous les niveaux. Ce sentier Juliana, qui a ouvert en 2019, est par contre ouvert à tous les randonneurs. L'itinéraire traverse les magnifiques vallées entre les Alpes juliennes, le parc national de Triglav et la vallée de la Soca.

Walk of Peace : 400 kilomètres, 25 jours

Aujourd'hui, la magnifique vallée autour de la rivière Soca semble calme et paisible, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a servi de cadre au front de l'Isonzo et ses violents combats. Cette "marche de la paix", qui traverse les montagnes et longe la côte Adriatique, est en mémoire de cette période noire. Vous slalomez entre les côtés slovène et italien de l'ancien front. Plusieurs musées et cimetières ponctuent le trajet et l'on trouve différents panneaux d'information sur le contexte de l'ancien conflit le long du chemin.

© Getty

Rog Hiking Trail: 60 kilomètres, 3 jours

Cette boucle de trois jours commence et se termine au lac Rudnisko Jezero, dans le sud du pays. Le sentier de randonnée en forme de pattes d'ours traverse des forêts paisibles, interrompues seulement par quelques villages déserts de Kocevarske. Attention, il est possible que vous rencontriez un ours.

© Getty

Zasavje Hiking Trail: 200 kilomètres, 12 jours

Cette randonnée traverse les régions de Posavje et de Zasavje : un paysage vallonné où l'on cultive le vin. Vous trouverez également quelques montagnes sur votre chemin, mais elles ne sont pas aussi hautes et difficiles à gravir que les sommets des Alpes juliennes. Un autre avantage de cette route est qu'elle offre de nombreuses spécialités culinaires.

© Getty

Koroska Hill Challenge : 80 kilomètres

Ce sentier de randonnée exigeant traverse cinq sommets de la région de Koroska dont l'altitude varie entre 1577 et 2125 mètres. Vous pouvez également effectuer le parcours en courant. Si vous y parvenez en moins de 24 heures, vous pourrez rejoindre le prestigieux club K24.

© Getty

Via Alpina : 5 000 kilomètres en, environ, 120 jours

Pour parcourir ce chemin de 5 000 kilomètres, il faut avoir du temps puisqu'il se parcourt en environ 120 jours. Mais, comme son nom l'indique, il permet de traverser toute la région des Alpes entre Trieste en Italie et Monaco. Vous ne traverserez donc pas seulement la Slovénie, mais aussi l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco et la France. Si 5 000 kilomètres de randonnée vous semblent trop ambitieux, rien ne vous empêche de limiter le trajet à la partie slovène.

Via Dinarica : 1260 kilomètres, environ 45 jours

Également ouvert en 2017, cet itinéraire est plutôt conseillé aux randonneurs aguerris. Il passe à travers les Alpes dinariques dans les Balkans, en faisant un crochet par l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie et va même jusqu'en Slovénie. Vous pouvez passer la nuit dans des hôtels, des chambres d'hôtes, des pensions, des campings ou des refuges de montagne. Vous traversez plusieurs parcs nationaux et une nature magnifiques et passez devant des châteaux, des monastères, des églises et des musées.

© Getty

Alpe Adria : 750 kilomètres, 43 jours

L'Alpe Adria traverse la Slovénie, l'Italie et l'Autriche. Soit trois pays étroitement liés, mais forts différents. La randonnée commence au pied de la plus haute montagne d'Autriche, le Grossglockner. De là, vous traversez de magnifiques paysages de montagne jusqu'à la Carinthie et le point ou les trois pays se rencontre avant de poursuivre votre route à travers la Slovénie et l'Italie jusqu'à Muggia sur le golfe de Trieste. Contrairement à ce que pourrait laisser croire le cadre montagneux, ce chemin est accessible à la plupart des marcheurs.

© Getty

Vous trouverez de nombreux autres conseils (en français!) pour des randonnées plus ou moins longues sur le site web de l'Office du tourisme slovène.

