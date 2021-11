En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Cette semaine, direction Herbeumont, où nous avons testé les magnifiques - et tout neufs - Lodges de la Vierre.

Seuls au monde

Le lieu est sorti de nulle part, comme par magie. Cela grâce à la volonté de Patricia et Michel Boreux, qui ont acheté un terrain en friche où coule la Vierre, avant d'y bâtir 14 lodges cocoon autour d'un étang réaménagé. Des habitations sur pilotis, façonnées avec des écomatériaux de la région (oui, même le barbecue), décorées avec des artisans du coin, et possédant chacune un petit ponton auquel est amarrée une barque privative permettant d'aller flâner sur les eaux paisibles du domaine de Waillimont... ou y pêcher la truite. Tout autour, la forêt sert de plaid sonore, tandis que le Jacuzzi posé sur la terrasse constitue un appel à la déconnexion totale et immédiate. Les voitures restent à l'entrée. C'est donc en... cuistax que l'on arpente un domaine où sifflotent les oiseaux profitant de la centaine de nichoirs installés un peu partout (des journées de baguage sont même organisées - voir les dates sur le site Web). Le restaurant L'Episode se trouve à quelques coups de pédale. Après l'apéro dans un superbe bar sixties ne servant que des breuvages belges (softs et alcools), on se pose sur une table en chêne, près d'une immense cheminée en pierre. Se succèdent alors les mets du fiston de la famille, Jordan Boreux, dont les envies se promènent du côté du terroir ardennais (mais pas que) et des produits de saison. Une parenthèse culinaire aussi généreuse que chaleureuse... Paresser dans le lodge, c'est bien. Mais pour ceux qui ont la bougeotte, le village d'Herbeumont regorge de suggestions. On est au bord de la Semois, au pied des ruines d'un château fort qui offre une très jolie vue sur la vallée. On est aussi dans une région proposant pas moins de 95 km de sentiers balisés à la fois pour les pieds et les VTT. On n'est pas bien loin, non plus, du parc animalier de Rochehaut, qui se trouve lui-même tout près de la brasserie artisanale de Rochehaut, sa blonde, son ambrée, sa triple ou son IPA... à consommer avec modération, même quand on roule en cuistax.