Afin de découvrir Liège avec un regard neuf, nous avons demandé à une "ambassadrice" locale de nous révéler ses spots préférés et ses adresses coups de coeur. Si vous passez dans le coin, aujourd'hui ou demain...

Elle s'est produite sur les plus belles scènes, de Londres à Tokyo. Il y a une dizaine d'années, Marie Doutrepont a rangé ses chaussons de danseuse professionnelle pour revenir dans la Cité ardente, qu'elle adore pour " ses nombreux événements et ses valeureux Liégeois toujours prêts à s'asseoir en terrasse pour refaire le monde autour d'un bon verre ". Elle y a créé le festival Les Hivernales de la Danse et fait une pirouette vers l'horeca en ouvrant dans son quartier fétiche la cantine-épicerie Ma Ferme en Ville et Pinart, le Bistrot, un bar à vins nature ou bio. La vue que vous choisiriez pour illustrer une carte postale ? Une vue de la sculpture du Plongeur (NDLR: d'Idel Ianchelevici), en particulier au moment de la foire de Liège en octobre, avec la grande roue illuminée sur la droite de la photo et dans le fond arrière gauche la très moderne tour des Finances. Pour la trouver : aller à la Pointe du port des yachts. Le resto idéal pour manger en couple ? J'adore l'osteria Mio Posto et son ambiance feutrée qui assure une discrétion parfaite sur fond de musique funk. 29, rue Souverain Pont. mioposto.be La découverte à faire en famille ? Le musée de la Boverie. D'ailleurs, sur la " to-do list " de mon été, il y a l'expo sur la sculpture hyperréaliste (jusqu'au 2 août). Après la visite, prenez la passerelle "La Belle Liégeoise " pour découvrir la fameuse gare des Guillemins réalisée par le célèbre architecte Calatrava. laboverie.com Le lieu où croiser les Liégeois à la pointe de la tendance ? Le quartier du Grand Léopold qui se reconstruit depuis plusieurs années et qui fait la part belle aux petits commerces et aux restaurants branchés, sans grande enseigne. Un vrai plaisir de s'y balader, avec une préférence pour la rue Souverain Pont. C'est ma préférée : on s'y croit en vacances, déconnectés de la ville. La meilleure table pour le déguster LE plat incontournable ? Les boulets à la liégeoise, Chez Philippe. Accompagnés de bonnes frites et de compote, avec une vraie mayonnaise maison bien sûr. 39, rue Haute Sauvenière. Pour un pique-nique parfait ? La ville regorge de petits commerçants pour composer votre panier pique-nique. A Ma Ferme en Ville, je sélectionne les produits des petits producteurs locaux dénichés dans un rayon de 50 km autour de Liège. De quoi manger local et de saison avant de s'installer sur l'herbe fraîche, au bord de l'eau... 34, rue Souverain Pont. mafermeenville.be L'endroit idéal pour recharger ses batteries ? Le long de la Meuse. Une belle balade pour découvrir les diverses facettes de la ville. L'hôtel le plus romantique ? Pour en mettre plein la vue, le Van Der Valk Selys est sublime, avec son petit- déjeuner gigantesque et son spa cosy. Un must ! Mention spéciale aussi pour le Ramada Plazza, devenu Mercure, avec ses chambres XXL rénovées, il y a peu.