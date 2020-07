Afin de découvrir Gand avec un regard neuf, nous avons demandé à une "ambassadrice" locale de nous révéler ses spots préférés et ses adresses coups de coeur. Si vous passez dans le coin, aujourd'hui ou demain...

Avec son restaurant Table Stories, Kimberley Geldof sublime petits et grands moments entre amis et en famille, des mariages aux après-midi pique-nique. Soucieuse de la qualité de ses produits, elle a sélectionné la crème des commerces de Gand, où elle habite depuis 2009. "Durant deux ans, je suis partie habiter à Audenarde, mais l'atmosphère chaleureuse de la ville et sa diversité me manquaient. Cela dit, j'aime toujours les magnifiques paysages des Ardennes flamandes, autour de Gand."

78, Land van Waaslaan. table-stories.be

Quel lieu offre la plus belle vue sur la ville?

J'aime découvrir Gand depuis l'eau, c'est très relaxant. A la Coupure, vous pouvez louer un petit bateau et naviguer sur la Lys. Le calme et les sons qui vous accompagneront ont quelque chose de magique. En se dirigeant vers Laethem-Saint-Martin, on rêvasse en admirant les belles demeures des quartiers chics.

Votre parc favori pour bouquiner?

J'ai de la chance: le parc Rozebroeken à Mont-Saint-Amand, juste à l'extérieur du centre de Gand, se trouve à deux pas de chez moi. L'endroit parfait pour les enfants, les athlètes, les marcheurs ou pour s'asseoir sur un banc.

Une bonne adresse pour des produits locaux?

Moor&Moor, une épicerie contemporaine qui propose d'excellents produits frais. En sortant un peu de la ville, le domaine de Purfruit, à Dentergem, mérite aussi le détour: les agriculteurs fournissent leurs fruits bio, jus et sirops à de nombreux restaurants renommés.

© JORIS CASAER

Le bar idéal pour boire un verre loin des touristes?

Le Zwarten Engel, à Etikhove, un endroit simple et empli de nostalgie. On s'y sent instantanément en vacances et, en plus, on y déguste de délicieux plats traditionnels. Une autre adresse authentique se trouve à Mullem : In de kroon, dont certains plats sont à la carte depuis vingt ans. Dans ces deux lieux, vous êtes au coeur de la nature des Ardennes flamandes.

Où se rafraîchir en cas de fortes chaleurs?

Le bar à vin ONA, le long du Nederkouter, est the place to be pour déguster du vin bio et de qualité. Et la terrasse est à l'ombre!

Quel endroit touristique de Gand vaut-il néanmoins le détour?

Les jardins de l'abbaye Saint-Pierre, pour pique-niquer entre les vignes. Une bouteille de rosé, et vous êtes comme en France.

© JORIS CASAER

L'endroit le plus romantique?

Adolescente amoureuse, j'adorais les saules pleureurs le long du Lievekaai, dans le quartier du Prinsenhof. En périphérie de Gand, vous trouverez également la Kordaalroute, à Nokere, parfaite pour un pique-nique ou un apéritif entre les champs et les trognes.

Le quartier le plus intéressant?

Le quartier ouvrier de Muide, au coeur des vieux docks, a été considérablement modernisé ces dernières années pour devenir un quartier multiculturel avec une ambiance à la fois de plage et de ville.

Le quartier Muide © JORIS CASAER

Quelle chanson décrit le mieux la ville?

Chaque fois que Mia, de Gorki, est diffusée pendant les Gentse Feesten, c'est magique.

Où déguster un café original?

Billie Rose, un concept store insolite qui propose aussi un délicieux cappuccino.

