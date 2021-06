En partance pour des vacances en pleine nature, sous la tente ou en caravane, à la mer ou à la montagne? Vous pouvez presque ne rien prévoir... sauf ce kit de base.

1. Set d'outils de jardin, Hay @ Gaest.design, 39 euros. gaest.design

2. Bouilloire à thé, GSI Outdoors @ A.S. Adventure, 31,95 euros. asadventure.com

3. Combustible, Primus Power Gas @ A.S. Adventure, 5,95 euros. asadventure.com

4. Réchaud de camping, Primus Firestick Stove @ A.S. Adventure, 89,95 euros. asadventure.com

5. Set de gobelets @ Gaest.design, 8 euros. gaest.design

6. Set de casseroles, Primus LiTech @ A.S. Adventure, 69,95 euros. asadventure.com

7. Gourde en Inox 530 ml, Klean Kanteen @ A.S. Adventure, 34,95 euros. asadventure.com

8. Set de couverts en bambou couleur Moss, SMRT @ A.S. Adventure, 12,95 euros. asadventure.com

9. Chapeau de pêche, Arket, 49 euros. arket.com

10. Gobelet à café, GSI Outdoors @ A.S. Adventure, 16,95 euros. asadventure.com

11. Hache, Wünder @ Espoo, 95 euros. shop.espoo.be

12. Drap de sac de couchage, Sea to Summit @ A.S. Adventure, 59,95 euros. asadventure.com

13. Lampe d'extérieur portable, Hay @ Espoo, 85 euros. shop.espoo.be

14. Brosse à dents en bambou, Nextbrush, 13,95 euros. nextbrush.nl

15. Nappe de pique-nique en coton, Arket, 19 euros. arket.com

16. Sabots, Birkenstock, 94,95 euros. birkenstock.be

