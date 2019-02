Si vous avez réservé un vol le 13 février, journée de grève nationale

La compagnie aérienne TUI fly et le tour-opérateur TUI n'annuleront aucun vol au départ et à destination de la Belgique malgré la grève nationale programmée le 13 février. Ces vols seront assurés depuis des aéroports en France et aux Pays-Bas. Les passagers seront pris en charge en bus. La compagnie Brussels Airlines, elle, ne volera finalement pas ce jour de la grève nationale décrétée par le front commun syndical. Brussels Airport a de son côté conseillé à ses clients de déplacer leur vol dans la mesure du possible.