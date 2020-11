Siwa, citadelle berbère et oasis écotouristique (en images)

Dotée de palmeraies, de lacs de sel et de vestiges antiques, l'oasis constitue un modèle de tourisme alternatif qui contraste avec les stations balnéaires de la mer Rouge (est) et les grandes étapes des croisières nilotiques --Louxor, Assouan--, conçues pour un tourisme de masse. En 2017, le gouverneur de Marsa Matrouh a déclaré vouloir mettre en valeur cette "destination de tourisme thérapeutique et environnemental", enregistrée comme réserve naturelle depuis 2002.