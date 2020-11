Pour garder le moral en ces temps de confinement, on conseille souvent une promenade en forêt. Mais pour certains, celle-ci est trop loin que pour s'y rendre. Voici un site qui propose une alternative. Si tu ne peux te rendre dans la forêt, celle-ci viendra à toi par la magie d'une carte interactive.

Sounds of the Forest est un site interactif pour voyager à travers les sons des forêts du monde entier. C'est aussi une bibliothèque numérique gratuite qui couvre tous les continents, bien que les forêts de l'Europe occidentale soient parmi les mieux représentées.

Elle propose au travers d'enregistrements sonores de vous plonger dans l'ambiance qui règne dans différentes forêts du monde. Entre chants d'oiseaux, bruits d'autres animaux ou gargouillis d'une rivière, cette immersion est promesse de paix intérieure.

© DR

L'ensemble est accessible gratuitement et chacun peut l'enrichir de ses propres fichiers. Toutes les instructions spécifiques sont données sur le site, ainsi que les différentes étapes à suivre pour enregistrer les sons d'une forêt déterminée.

Le projet a été lancé par Timber Festival qui se déroule chaque année dans la forêt nationale du Royaume-Uni. Cet évènement a pour but la régénération écologique et la création de nouvelles forêts. Comme l'édition de 2020 a été annulée à cause du Covid, les organisateurs ont mis sur pied cette carte virtuelle. Pour l'instant, 500 internautes issus d'une cinquantaine de pays ont déjà apporté leur contribution.

Cliquez ici pour vous rendre sur la carte

Sounds of the Forest est un site interactif pour voyager à travers les sons des forêts du monde entier. C'est aussi une bibliothèque numérique gratuite qui couvre tous les continents, bien que les forêts de l'Europe occidentale soient parmi les mieux représentées. Elle propose au travers d'enregistrements sonores de vous plonger dans l'ambiance qui règne dans différentes forêts du monde. Entre chants d'oiseaux, bruits d'autres animaux ou gargouillis d'une rivière, cette immersion est promesse de paix intérieure. L'ensemble est accessible gratuitement et chacun peut l'enrichir de ses propres fichiers. Toutes les instructions spécifiques sont données sur le site, ainsi que les différentes étapes à suivre pour enregistrer les sons d'une forêt déterminée.Le projet a été lancé par Timber Festival qui se déroule chaque année dans la forêt nationale du Royaume-Uni. Cet évènement a pour but la régénération écologique et la création de nouvelles forêts. Comme l'édition de 2020 a été annulée à cause du Covid, les organisateurs ont mis sur pied cette carte virtuelle. Pour l'instant, 500 internautes issus d'une cinquantaine de pays ont déjà apporté leur contribution.