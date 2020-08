L'été 2020 se vit pour de nombreux belges en mode staycation, d'une manière bien différente - mais pas moins plaisante - des autres années. Six athlètes belges de haut niveau nous font découvrir leurs spots préférés en Belgique.

En mode découverte de notre beau Plat Pays, six athlètes belges de la team Red Bull rompus à l'évasion et aux contrées exotiques nous prouvent que le concept de "staycation" peut se vivre à 1000 à l'heure, que ce soit sur un skateboard, dans les airs, au fil de l'eau ou au milieu de la nature.

L'endroit préféré du kayakiste Maxime Richard est bien entendu au bord de l'eau ou sur une rivière belge. "Quelque part près d'une rivière. La Lesse ou la Meuse, si je peux choisir. Ou plus précisément : les Rochers de Freÿr ou le Château de Walzin. C'est un endroit agréable, propice à la randonnée, à la pratique du vélo ou, comme moi, du kayak. Je suis le plus heureux à proximité de l'eau. Mon visage s'illumine alors tout de suite.".

Tom de Dorlodot, qui a, entre autres expéditions, navigué en solitaire au-dessus de l'océan Atlantique, ou a survolé l'Himalaya avec son parapente rafole de ses envolées à bord de son paramoteur au-dessus de Bruxelles : "À 2.500 mètres d'altitude, juste au-dessus des nuages, on oublie alors tout ce qui se passe au sol au même instant. J'ai beaucoup voyagé et découvert le monde, mais ce n'est que maintenant que je prends conscience de la beauté et de la diversité au sein de notre pays."

Tom de Dorlodot © RedBull Belgium

Mais l'endroit préféré de Tom en Belgique, c'est sa Volkswagen California. "On n'est jamais aussi bien qu'à l'endroit où l'on gare son véhicule, et j'adore cela. Il est agréable de passer des heures à parcourir des kilomètres, puis de se garer quelque part au bord d'une rivière. Ce style de vie est ma raison de vivre. La Forêt de Soignes à Bruxelles est également l'une de mes destinations préférées. Cette forêt constitue l'endroit idéal pour une promenade tôt le matin. On y trouve également le lac de Genval, un lieu idéal pour la pratique de la voile. Enfin, pour le parachutisme, vous me trouverez à Temploux."

Marten Van Riel est une étoile montante du triathlon (il a remporté l'année dernière, la médaille d'or lors de l'Ironman 70.3 en Chine, le hissant à la cinquième place au classement mondial). Le coronavirus est venu mettre des bâtons dans ses roues pour les JO 2020 mais cela ne l'empêche pas de s'entraîner.L'endroit préféré de Marten en Belgique :"Le Marum à Wuustwezel est mon endroit préféré pour la course et la randonnée. Pendant le confinement, j'ai découvert la réserve Wortel Kolonie, un endroit magnifique qu'il faut absolument découvrir ! "

Marten Van Riel © Red Bull Belgium

La championne belge de skateboard Lore Bruggeman fait, de son côté, des grinds, des slides et des flips dans sa ville natale, Courtrai.

En 2019, Lore Bruggeman, 18 ans, est devenue championne de Belgique de skateboard. Mais à l'étranger également, ses prestations ont été remarquables. Ainsi, elle a terminé troisième à l'Exposure Skate de San Diego. C'est le plus grand concours de skateboard du monde à l'attention des filles.

L'endroit préféré de Lore en Belgique : "Il s'agit de ma ville natale. Courtrai offre de nombreuses possibilités : il y a les skateparks, bien évidemment, mais aussi des terrasses confortables et des bars d'été. Il est également possible d'effectuer de belles promenades en ville, mais également dans la nature. Home sweet home."

Lore Bruggemansur son skate. © Red Bull Belgium

Cédric Dumont, athlète de wingsuit et orateur inspirant, nous montre notre côte belge depuis les airs.

En temps normal, Cédric partage son temps entre des expéditions dans le monde entier, le BASE-jumping, le vol en wingsuit, ses conférences motivationnelles, l'écriture de son livre et les conseils aux athlètes ainsi qu'aux grandes entreprises. Son objectif ? Être une source d'inspiration ! "J'ai profité de ces moments privilégiés pour me réinventer, rester concentré et me focaliser sur mes objectifs."

Cédric Dumont, la liberté dans les airs. © Red Bull Belgium

L'endroit préféré de Cédric en Belgique :"Notre littoral : une magnifique nature, combinée au fait que l'on peut y pratiquer des sports nautiques, sans oublier les nombreuses adresses gourmandes intéressantes. Que faut-il de plus ?"

Le vététiste Martin Maes se défoule dans le bikepark de la Ferme Libert à Liège.

Le vélo fait partie intégrante de la vie de Martin depuis 20 ans, il n'hésite pas à repousser chaque jour ses limites. Pas seulement en Belgique, mais aussi dans le monde entier, comme en témoignent ses victoires en Suisse, au Portugal, en Nouvelle-Zélande et en Australie. " Je pensais connaître mon propre quartier, mais pendant le confinement, j'ai découvert, près de chez moi, de nouveaux endroits et de nouveaux parcours. Une réelle source d'inspiration !"

L'endroit préféré de Martin en Belgique : "J'ai profité du confinement pour transformer ma maison, sans oublier le jardin, y compris l'aménagement d'un bikepark afin de pouvoir véritablement m'entraîner à tout moment. Mon jardin n'est pas accessible à tous, bien évidemment (rires), mais les sentiers du Sart-Tilman à Liège font partie de mes endroits préférés. Je les recommande vivement."

Martine Maes, en voltige sur son VTT. © RedBull Belgium

