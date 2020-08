Sunny Beach, l'Ibiza bulgare, s'est transformée en ville fantôme

Pour tenter de sauver l'été, le gouvernement bulgare a subventionné les tours opérateurs affrétant des charters et ouvert grand les portes aux visiteurs originaires des pays limitrophes non membres de l'UE, ainsi qu'aux Israéliens et aux Koweïtiens, sur présentation d'un test négatif au coronavirus. Des efforts non suivis d'effets. Les Bulgares sont donc incités à écouler leurs congés dans l'eau à 25° qu'offre leur littoral. Pourtant, ils ont préféré, comme les années précédentes, se rendre en Grèce voisine, malgré les embouteillages à l'unique poste frontière ouvert pour eux par Athènes et les contraintes sanitaires imposées sur place.