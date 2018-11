Swietokrzyskie : pour les voyageurs actifs et avides de culture

Traduction : Sainte-Croix Capitale : Kielce Situation : dans le sud-est de la Pologne, entre la Mazovie et la Petite-Pologne (Ma?opolska) Records : datant de 500 millions d'années, les montagnes de Poivre (Gory Pieprzowe) forment la plus vieille chaîne montagneuse d'Europe. La ville d'Ujazd accueille le plus grand château de Pologne qui répond au nom de Krzyztopor. À 686 ans, le Bartek à Zagnansk se distingue comme l'un des chênes les plus anciens et les plus connus du pays. La Jaskinia Raj est l'une des plus belles grottes de Pologne, tandis que le site minier de Krzemionki Opatowskie figure parmi les plus anciens d'Europe (5.000 ans).

Si Swietokrzyskie est l'une des plus petites régions de Pologne, elle a pourtant énormément à offrir aux touristes qui s'y attardent. Les montagnes millénaires, le haut plateau de Sandomierz et les vastes prairies de Ponidzie ponctuent ses paysages surprenants.

Âgées de 500 millions d'années, les montagnes de Poivre (Gory Pieprzowe) proches de la ville de Sandomierz sont les plus anciennes d'Europe. Elles doivent leur nom à la couleur poivrée et à la forme des roches. Des siècles d'érosion ont broyé les pierres qui ressemblent aujourd'hui à des grains de poivre. Sur les rochers poussent des genévriers et des églantiers. Les montagnes Swietokrzyskie - littéralement les montagnes Sainte-Croix - près de Kielce apportent la touche finale à ce paysage unique.

Le plus haut sommet, le mont Lysica, culmine à 612 mètres. La spécificité du Lysica et du Lysa Gora voisin repose sur leurs parois rocheuses dénudées. Sur les sommets, on trouve des pins dont la couleur verte offre un joli contraste avec les nuances claires des rochers. Ces montagnes peu élevées offrent de belles possibilités de promenades en famille.

Si vous cherchez des chemins plus ardus, empruntez le circuit pédestre long de 80 kilomètres qui serpente dans et autour de Kielce. Celui-ci se prête également au vélo et en partie à la moto.

Plus bas, vous pourrez parcourir l'un des nombreux itinéraires balisés à travers les forêts de Puszcza Jod?owa ou de Puszcza ?wi?tokrzyska ou encore les champs vallonnés de Ponidzie recouverts d'une flore typique : rocailles, plantes aquatiques et autres végétaux de ces steppes éloignées. Cette végétation est également le repaire de toutes sortes d'insectes et de papillons colorés ainsi que du petit gibier.

Au-delà de la nature

La nature n'est pas le seul atout de Swietokrzyskie. Des châteaux anciens, des clochers élégants, des couvents majestueux et des villages traditionnels émaillent le paysage. Le patrimoine industriel vaut également le détour. La voïvodie de Swietokrzyskie est traditionnellement une région minière, comme en attestent les vestiges à de multiples endroits. Des usines délabrées ou encore en activité sont disséminées ici et là. Le site minier de Krzemionki Opatowskie figure parmi les plus anciens d'Europe. Vous cheminerez sous terre et découvrirez des milliers d'années d'exploitation minière. L'industrie du krzemien qui montre comment le silex est extrait en différentes couches est également remarquable. Celle-ci subsiste toujours à Nowa Slupia.

L'architecture la plus fascinante, mais d'un tout autre ordre, peut être admirée à Kielce, la capitale. La place du marché est bordée de maisons historiques imposantes, mais aussi d'une cathédrale datant de 1171, d'un palais épiscopal du XVIIe siècle et d'un palais néogothique. Un itinéraire touristique à travers la ville vous permettra de ne manquer aucun de ces centres d'intérêt. Dans et autour de la ville, vous trouverez également de nombreux espaces verts. La zone environnante de Kielce compte pas moins de cinq réserves naturelles.

Fossiles, dinosaures et grottes

Kielce se distingue par une grande diversité de formes géologiques, ce qui lui vaut le surnom de "grand musée géologique en plein air". Ainsi Swietokrzyskie est une région très intéressante pour les amateurs du genre.

L'un des points forts d'un point de vue géologique est la réserve naturelle de Kadzielnia où l'on peut observer des fossiles de coquillages, de coraux et de crabes des fonds marins. Le Jurassic Park à Baltow est une halte incontournable pour passer une merveilleuse journée avec les enfants. Vous y découvrirez une centaine de maquettes d'animaux de la préhistoire, un océanium préhistorique, plusieurs attractions aquatiques, un zoo et une version miniature de la Pologne. Longue de 240 mètres, la magnifique Jaskinia Raj (grotte du paradis) vous emmènera dans différentes salles riches en stalactites et stalagmites, ainsi qu'en découvertes archéologiques et paléontologiques.

Parmi les autres villes à visiter, citons tout d'abord Sandomierz, l'une des plus belles du pays. Cette cité qui a survécu aux deux guerres mondiales vous fera déambuler à travers dix siècles d'histoire. Pinczow et Szydlow ont également conservé de nombreux bâtiments historiques.

Pour le voyageur actif

Nous avons déjà évoqué la beauté de la nature et des lieux culturels qui font la richesse de la région. Que diriez-vous de les visiter à vélo ? La Green Velo est une piste cyclable qui traverse la voïvodie de Swietokrzyskie sur une distance de 210 kilomètres. Les vététistes ne seront pas en reste puisque la région compte de nombreuses côtes. Vous préférez monter à cheval ? La pratique de l'équitation fait aussi partie des possibilités grâce à plusieurs itinéraires par bois et par champs. Enfin, les rochers et les carrières raviront les alpinistes.

Durant les mois chauds de l'été, rien de tel que de se rafraîchir dans l'eau. À l'exception de quelques rivières et lacs artificiels, vous pourrez vous baigner dans les nombreux bassins que comptent presque tous les villages, villes ou encore hôtels.

L'hiver aussi

Les hivers à Swietokrzyskie peuvent être assez rigoureux. Il y a de fortes chances que les versants des montagnes soient recouverts de neige. Mais comme celles-ci sont peu élevées et peu fréquentées, petits et grands garderont d'excellents souvenirs de leur séjour. N'oubliez pas les luges et les patins pour que les plaisirs de l'hiver soient complets. Si l'enneigement n'est pas suffisant, les canons à neige vous garantiront de bonnes conditions.

Traduction : virginie·dupont·sprl