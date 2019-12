Oubliez la piscine à débordement sur le toit: le nouvel argument des hôtels, c'est la douche écologique. Le durable est même tendance jusque dans le choix des matelas. Nos vacances sont-elles vraiment en train de changer? Nous nous sommes posé cinq questions en interrogeant des acteurs de terrain.

Greenwashing ou véritable explosion verte?

Jean-Pierre Lamic, auteur de Tourisme durable: de l'utopie à la réalité, avance un constat plutôt amer: "On n'a jamais autant entendu parler de durable, mais concrètement, je ne sais pas si les choses ont réellement changé. Il est impossible de faire devenir durable quelque chose qui n'a pas été conçu pour l'être, que ce soit un bâtiment ou un séjour complet. Les transports, l'approvisionnement, la consommation sur place... Pour être vraiment "éco", il faudrait travailler sur tous les aspects." L'expert, également créateur du Média du voyage durable, note néanmoins des améliorations ponctuelles: "Je suis accompagnateur en montagne et l'on s'est battu durant des années pour que les clubs cessent de donner des bouteilles en plastique avant les randonnées. Ça y est, on y arrive. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas une révolution." Dans sa lutte contre le faux green, il pointe les labels (Clé Verte, Ecoleaders, etc.) auxquels se fient les consommateurs. "Prudence, car souvent, il s'agit de certifications avec des critères peu ou pas contraignants, voire obscurs, écrits par ceux qui veulent obtenir la certification."

QBIC HÔTELS: UN RESTO AVEC DES PRODUITS LOCAUX ET UN MUR VÉGÉTAL... © QBIC

Comment les hôtels peuvent-ils devenir plus "verts"?

Anne de Reinach Hirtzbach, fondatrice de l'agence White Velvet, accompagne des créations d'hôtels en proposant un cahier des charges orienté durable. "L'idéal est de pouvoir réfléchir à ces questions dès la conception du bâtiment pour une optimisation des consommations d'énergie, des choix d'écomatériaux... L'un des gros enjeux est la consommation des fluides (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, électricité). Mais aussi celle de l'eau: on estime, par exemple, qu'une consommation domestique est de 150 litres par jour et par personne, tandis qu'à l'hôtel on passe à 350. De simples pommeaux régulateurs de débit ont un impact positif. Le choix des fournisseurs est aussi capital: il faut convoquer des acteurs locaux pour diminuer l'empreinte carbone, notamment pour l'externalisation du nettoyage du linge ou l'alimentation. Le pôle food doit être revu. La mode des buffets de petit déjeuner conduit à des gaspillages scandaleux. Il ne faut pas avoir peur de repenser son offre et d'oser. Désormais, on incite quasiment partout à suspendre sa serviette si elle ne doit pas être changée. Certains hôtels vont plus loin et demandent aux clients s'ils souhaitent que leur chambre soit nettoyée tous les jours ou non." Innovation et développement durable sont parfaitement compatibles aujourd'hui. Il "suffit" de se placer dans une configuration d'économie circulaire, tout recycler, tout réutiliser.

... ET DES ARTICLES DE SALLE DE BAINS QUI INVITENT À CONSOMMER MOINS D'EAU. © QBIC

Est-ce un positionnement "rentable"?

La chaîne Qbic Hôtels vient d'implanter un établissement à Bruxelles et prévoit une dizaine d'ouvertures dans les deux ans. Elle a choisi d'axer son expérience client et sa communication sur le durable. "Stop the water while using me" peut-on lire sur le gel douche, sous un pommeau à faible consommation d'eau, après une nuit sur un matelas 100% bio fait main et avant de descendre prendre son petit déjeuner sur une planche en bois fabriquée avec les anciennes portes d'un hôtel rénové. Derrière cette routine de séjour nouvelle, se cachent d'importants investissements. De quoi nuire à la rentabilité? Pas forcément, d'après la porte-parole du groupe, Saidat Nuru: "Faire du business durable, c'est faire du business! C'est un réel investissement en argent, mais aussi en temps, car nous travaillons uniquement avec des acteurs locaux. Nos fruits et légumes, par exemple, viennent du magasin du coin de la rue, ce qui permet de limiter les déchets, les impacts écologiques de la livraison... Nous mettons aussi en place des initiatives à impact social positif. Cela demande beaucoup de recherches, mais quand le travail est fait, c'est rentable. Une diminution de la consommation d'énergie réduit aussi les charges. Nous faisons un choix à long terme. C'est un engagement important pour nous, mais pragmatiquement, nous savons aussi que c'est pour toutes ces raisons que des clients nous choisissent et reviendront chez nous."

MÊME LE CLUB MED S'Y MET, AVEC 46 HÔTELS CERTIFIÉS GREEN GLOBE. ICI, LA PISCINE ÉCOZEN DU DA BALAIA, AU PORTUGAL. © CLUB MED

Les mini-gels douche, c'est fini?

La chasse au plastique est ouverte dans les hôtels. De grandes chaînes suppriment les gels douche et autres laits pour le corps individuels au profit de flacons "pompe" grands formats. "Les établissements de moyenne gamme ont été pionniers sur ce terrain-là. Aujourd'hui, cette révolution du conditionnement des produits d'accueil est également une demande, voire une exigence des enseignes internationales de luxe", explique Laurent Marchand, président du groupe GM. Le leader du marché a déjà trouvé des solutions pour répondre aux nouvelles exigences durables: bouteilles 100% végétales à base de canne à sucre, emballages recyclés, formules jusqu'à 99% d'ingrédients d'origine naturelle... L'industrie des gels douche, savons et compagnie a même pris le tournant du zéro déchet: "Nous lançons en décembre notre première ligne de produits solides. Leurs avantages: le plastique est totalement supprimé, et la consommation d'eau est réduite pendant la production."

Des voyages 100% verts? La route est encore longue... © DR

Et si c'était au client d'agir?

Le durable, c'est une question d'éducation. Tanja Florenthal est bien placée pour en parler: elle dirige les prestigieux César Ritz Colleges, qui enseignent la gestion hôtelière. Au programme: réflexions sur le tourisme vert, abeilles sur le toit, douches écologiques pour les étudiants, ou partenariat avec le label Green Globe. Tout est fait pour que les futurs acteurs de l'hôtellerie soient formés aux enjeux de demain et répondent aux nouvelles exigences du marché. Des professionnels "éduqués", c'est bien, mais nous lui avons demandé si un travail n'était pas également nécessaire du côté des clients: "C'est un vrai problème. Savez-vous que les touristes font quatre fois plus de déchets en vacances qu'à la maison? Une fois partis, ils se permettent soudainement de faire des choses qu'ils ne feraient pas le reste du temps. Ça va de la manière dont on s'habille au robinet qu'on laisse ouvert. Certains se disent par exemple: si je paie ma nuitée 250 euros, je peux avoir le linge lavé tous les jours, chose qu'ils n'exigent absolument pas chez eux. Mais ce que l'on explique aux élèves, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives que l'on peut mettre en place sans "déranger" le client." Mauvais calcul, dès lors, que ce repos des valeurs en vacances, puisque nos petits engagements peuvent encourager l'hôtel à changer sa politique et avoir un impact à grande échelle...