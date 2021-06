Moyen de se déconnecter intégralement pour certains, de vivre au plus proche de la nature pour d'autres, ou tout simplement de vivre autre chose que les 350 autres jours de l'année, le naturisme connait ces dernières années, un regain d'intérêt et de pratiquants. La France, première destination mondiale pour les vacanciers libérés du textile, regorge de spots, campings et autres villages-vacances dédiés à cette pratique. Ce guide vous met le pied, tout nu, à l'étrier.

Pour en finir avec l'image désuète de l'adepte des vacances "cul-nu", rappelons qu'actuellement, 43% des vacanciers venant en France pratiquer le naturisme ont moins de 30 ans et 80% viennent en famille. Ses défenseurs prônent un moyen de regagner l'estime de soi, mais aussi un mode de vie healthy qui colle si bien à l'époque, un mode de vie déconnecté, nécessaire à la paix de l'âme, au bonheur que l'on vient chercher en vacances.

Les Lauzons © Les Lauzons

Considérée comme le berceau du naturisme et bien décidée à l'élever au rang d'art de vivre, comme elle aime à le faire dans bien des domaines, la France est la première destination mondiale de tourisme naturiste. Elle accueille ainsi plus de 2,5 millions d'étrangers adeptes d'une vie débarrassée du textile, possible dans les 450 sites dédiés à ce mode de vie sur ce territoire, qu'il s'agisse de campinge, villages-vacances, gîtes, plages, etc.

Naked Wanderings © Naked Wanderings

Association Naturiste Phocéenne © Association Naturiste Phocéenne

Pour le pratiquer en toute sérénité, Julien Claudé-Pénégry, journaliste et vice président de la Fédération Française de Naturisme, s'est associé au couple de blogueurs belges Nick et Lins, de nakedwanderings.com, pour composer ce guide pour vivre pleinement et sereinement cette expérience de liberté. Sillonnant la France, ils ont recensé quelque 70 adresses accueillants les naturistes, fervents ou occasionnels, venus chiller, camper, nager ou pratiquer la "randonue". Un guide pour mieux aiguiller le lecteur, aguerri ou novice.

Voir la France tout nu, éditions Hachette, juin 2021 © DR

