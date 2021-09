Toute les beautés de la Lituanie en images

Elle fait environ trois fois la taille de la Belgique et ne compte qu'un tiers de la population belge. Ainsi, l'espace et la nature abondent en Lituanie. Le pays compte pas moins de cinq parcs nationaux: le parc national d'Aukstaitija, qui protège une zone forestière avec des pins séculaires, le parc national de Dzukija, également boisé, qui est la plus grande réserve naturelle du pays, le vaste et unique banc de sable de Courlande, le parc historique national de Trakai, qui comprend le château médiéval du même nom ainsi que les lacs, les forêts et les villes historiques des environs, et le parc national vallonné de Zemaitija, qui contient quelque 25 lacs.







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .







Lituanie © Laimonas Ciunys, Voyage en Lituanie .