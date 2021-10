Ce sera le 8 novembre 2021: après plus de dix-huit mois de fermeture des frontières, les Etats-Unis les rouvriront dans un peu plus de trois semaines aux millions de voyageurs qui ne pouvaient plus les franchir à cause de la pandémie, mais à condition qu'ils soient vaccinés.

La Maison Blanche a annoncé sur Twitter cette date attendue avec impatience par des couples séparés, des familles dispersées ou des touristes du monde entier, depuis que Washington avait promis, le mois dernier, de lever les restrictions aux voyages internationaux "début novembre" pour les personnes vaccinées contre le Covid-19.

"La nouvelle politique américaine sur les voyages, qui exige la vaccination pour les voyageurs étrangers se rendant aux Etats-Unis, entrera en vigueur le 8 novembre", a fait savoir l'administration Biden.

Ce nouveau dispositif s'appliquera aussi bien aux voyageurs arrivant par voie aérienne, qu'à ceux traversant les frontières terrestres avec le Canada et le Mexique.

Face à la pandémie, les Etats-Unis avaient fermé leurs frontières à partir de mars 2020, sauf motifs impérieux très limités, pour des millions de voyageurs en provenance notamment de l'Union européenne (UE), du Royaume-Uni ou de Chine, puis plus tard d'Inde ou du Brésil.

Ils avaient aussi fermé leurs points d'entrée par voie terrestre aux visiteurs venus du Canada et du Mexique.

Cela a pu causer des situations personnelles douloureuses et des dommages économiques.

Et le maintien prolongé de ces restrictions a provoqué de fortes frustrations diplomatiques, en particulier à partir de l'été dernier, lorsque l'UE, dont la vaccination accélérait alors que celle des Etats-Unis marquait le pas, a rouvert ses propres frontières aux touristes américains, même les non-vaccinés.

Si Washington s'est retranché derrière les conditions sanitaires pour justifier ce maintien -- "Nous suivons la science", a répété la Maison Blanche --, les Etats-Unis n'en ont pas moins annoncé la levée des restrictions le 20 septembre à un moment très opportun du point de vue diplomatique.

L'annonce était en effet tombée dans un contexte de grande tension entre la France et les Etats-Unis dans une affaire de vente de sous-marins à l'Australie.

6 vaccins acceptés

Les détails techniques et pratiques de la levée des restrictions ne sont pas encore tous connus mais Washington en avait déjà tracé les grandes lignes.

Pour les voyageurs arrivant par les airs, les Etats-Unis demanderont à partir du 8 novembre, en plus d'une preuve de vaccination et d'un test dans les trois jours avant le départ, la mise en place par les compagnies aériennes d'un système de suivi des contacts.

Pour la voie terrestre, la Maison Blanche avait annoncé cette semaine que la levée des restrictions se ferait en deux temps.

A partir du 8 novembre, pourront traverser la frontière du Canada ou du Mexique les personnes venant pour des raisons jugées non-essentielles, par exemple familiales ou touristiques, à condition d'être vaccinées. Les personnes venant pour des motifs impérieux -- par exemple les chauffeurs routiers -- en seront dispensées.

Mais à partir de janvier, l'obligation vaccinale vaudra pour tous les visiteurs franchissant les frontières terrestres, quel que soit leur motif d'entrée.

Les autorités sanitaires américaines ont par ailleurs indiqué que tous les vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé seraient acceptés.

Il s'agit pour l'instant, selon la procédure d'urgence mise en place par l'OMS, des vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm et Sinovac.

Très stricts dans la fermeture des frontières, les Etats-Unis n'ont toutefois jamais mis en place d'obligation vaccinale pour les vols intérieurs. Et même l'administration Biden, qui s'est résignée depuis peu à prendre quelques mesures contraignantes, n'a pas franchi le pas, sachant le sujet politiquement brûlant.

